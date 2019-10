Shakira se prepara para el Super Bowl y podría versionar a Green Day

El Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Durante la pausa que separa ambas mitades del partido de fútbol americano se ofrecen actuaciones de algunos de los cantantes más exitosos del momento acompañados de un increíble despliegue de medios. 2020 será el turno de Shakira, quien se subirá al escenario para interpretar un tema de Green Day.

La colombiana, que actuará junto a otros artistas como Jennifer López, ha colgado en su cuenta de Twitter un video en el que, a modo de avance, aparece cantando el tema “Basket Case”.

“Yo, siendo una causa perdida (basket case) con mi productor”, escribió la artista en el tweet.

Debido a que Green Day no tiene ninguna gira programada hasta marzo de 2020, el video ha hecho saltar las alarmas para los fanáticos del grupo que han empezado a especular con la idea de que la banda aparezca en el Super Bowl acompañando a la cantante.

Más que un partido de fútbol de americano, el Super Bowl es un evento social. Por su escenario han pasado estrellas del nivel de Maroon 5, Lady Gaga o Katy Perry. Los seguidores de Shakira podrán disfrutar de la actuación el próximo 2 de febrero.

Me, being a basket case with my producer… pic.twitter.com/dckXvTy5H5