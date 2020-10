Shakira al príncipe William: "¡Tienes que venir a Colombia conmigo!"

La cantante colombiana forma parte del jurado de un premio ambiental que lanzó el duque de Cambridge, con quien habló por Zoom.

Por: Agencias 02:14 PM / 10/10/2020

La diva colombiana Shakira sostuvo una conversación virtual con el príncipe William de Inglaterra, que esta semana lanzó los Premios Earthshot, un galardón ambiental que recompensará soluciones innovadoras a los problemas del planeta, empezando por la crisis climática.

El Earthshot Prize entregará cada año cinco premios de 1,3 millones de dólares para "incentivar el cambio y ayudar a reparar nuestro planeta en los próximos diez años", anunció el jueves 8-O el palacio de Kensington.

Además del Príncipe, el jurado estará compuesto por celebridades como Shakira, el futbolista brasileño Dani Alves, la actriz australiana Cate Blanchett, la reina Rania de Jordania y el naturalista británico David Attenborough.

La primera charla que mantuvo el hijo mayor de Lady Di sobre este premio fue con Shakira.

En su charla vía Zoom, la cantante y el nieto de Isabel II abordaron la importancia de la educación para proteger el medio ambiente.

Como punto de partida de la llamada, el príncipe William preguntó a Shakira por la importancia de la educación ambiental: “Tú y yo tenemos hijos pequeños y hemos visto la pasión que los jóvenes de todo el mundo tienen por diferentes causas, en particular también por el medio ambiente. ¿Por qué cree que la educación es tan importante para proteger nuestro planeta?”.

Shakira explicó que lo único que quieren los padres es que los jóvenes crezcan en un entorno seguro, antes de revelar que sus dos hijos han mostrado interés por cuidar el medio ambiente. Como anécdota, contó que cada vez que le cepilla los dientes a su hijo mayor Milan "y dejo el grifo abierto demasiado tiempo, es él quien me lo recuerda”.

Invitó al príncipe a Colombia

Durante su conversación, Shakira invitó al príncipe a viajar pronto junto a ella a Colombia.

"¡Tienes que venir a Colombia conmigo. Te mostraré mi paìs!", le dijo la artista, y le prometió enseñarle esa tierra en la que “nos enfrentamos a muchos retos pero su gente es increíble”.

En otro momento distendido de la conversación, el miembro de la Realeza británica preguntó a la artista por uno de sus últimos hobbies que ha mostrado en un video viral en su Instagram, el skate.

"No me puedo creer que lo hayas visto", dijo sorprendida. "Lo he visto", respondió él en medio de risas.

Ella contó que empezó como una actividad para sus hijos, pero a ellos no les interesó, y confesó al príncipe que ahora ella no puede bajarse del patín.