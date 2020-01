Sepa qué dice el zodiaco del 5-E al 12-E

Por: Carlos Pineda 09:30 AM / 05/01/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Cambiar de opinión cada cinco minutos es el fruto de la falta de reflexión en tus decisiones. Procure pensar más o decidir menos, podría llegar a perder credibilidad. AMOR: Seguir sacrificando su propia vida para poder satisfacer los deseos de la persona amada, tiene que tener un límite, por muy fuertes que sean los lazos que le unen a esa persona. SALUD: Debe cuidar más su imagen personal. MENSAJE: Si se dan cambios en tu vida ten la seguridad de que serán para mejorar, el aprendizaje es lo importante

TAURO Abril 21 – Mayo 21

FELICITACIONES Júpiter estará por un año en tu signo, trayendo beneficios económicos y personales, generando recursos materiales. Te provee de buen razonamiento y amante de la justicia. En general esta energía es de atraer riqueza, haciendo buenas y fructíferas las inversiones, aporta paciencia y firmeza en sus propósitos. Mucho amor por el hogar y no genera muchos cambios. La exageración también es una de sus cualidades: cuidar la alimentación. MENSAJE: Fortalece la confianza en ti mismo y sigue adelante

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Proteja con un poco más de astucia su intimidad, bajo ningún concepto el ámbito laboral debe invadir su esfera privada. Ambas tienen que estar perfectamente delimitadas para que pueda mantenerse plenamente equilibrado. AMOR: No poner barreras al amor, expresa tus sentimientos y comenzarás a disfrutar de su nueva manera de ver el amor. SALUD: Su buen humor es generador de tranquilidad mental. MENSAJE: Todo lo que cuesta sacrificio se valora y se cuida más, busca el aprendizaje, en la raíz y no lo superficial.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23.

A veces no es bueno que se pare a pensar en los efectos de sus palabras, a pesar que sepas que hiere a los demás, sobre todo, cuando es necesario que diga la verdad. Es mejor que trate de frenar un poco su ritmo y disfrute un poco más de las cosas. AMOR: Situaciones no previstas cambian sus planes pesar de todo, no se desanime y haga lo posible por divertirse. SALUD: Tanto estrés no va a beneficiar en nada su salud. MENSAJE: Busca una actividad que te saque de la rutina, generándote paz y tranquilidad emocional.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Una persona que ha respetado cuestionará su forma de comportarse y puede que tenga algo de razón. Sus palabras deberían ser par ti un motivo de reflexión. AMOR: Su temperamento se va a suavizar bastante en los próximos días, por el efecto balsámico del amor. Vivirá momentos intensos en lo emocional y eso le hará crecer mucho como persona. SALUD: Necesita distraerse y drenar tensiones mentales. MENSAJE: La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Su paciencia es un gran instrumento a la hora de enfrentarse a situaciones complicadas, ya que sabe esperar lo que haga falta sin perder los nervios y eso le da una gran ventaja sobre sus competidores. AMOR: La suerte en el amor es la nota dominante en este periodo de tiempo, interesante conversación, podría acabar con una declaración de sentimientos. SALUD: Desconectarse de la alta tensión física. MENSAJE: Ahora es un buen momento para que se relaje un poco en sus responsabilidades

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Céntrese en el presente, el pasado debe quedar atrás y para el futuro ahora no le queda tiempo. Disfrutar de cada momento. Debería buscar y encontrar tiempo para la reflexión, sin abandonar sus obligaciones diarias. AMOR: Una persona con al que se había comprometido y le hacía mucha ilusión, se echará para atrás y se quedará un poco decepcionado/a, ya que no esperaba esa reacción. SALUD: Descansar también es importante. MENSAJE. Le vendría muy bien repasar temas pendientes, podrían recobrar su actualidad

ESCORPION Octubre 23 - Noviembre 22

No pierda la fe ni en los peores momentos, ya que su destino es muy positivo y los tropiezos que le van a ir surgiendo no le deben desviar del camino que se ha trazado. Encontrará ayuda especialmente en sus viejos amigos. AMOR: Está en una época de renovación y de cambios en su vida que van definiendo cual va a ser el camino a seguir. Procure afrontar los nuevos tiempos con serenidad. SALUD: Molestias visuales. MENSAJE: Busca la felicidad dentro de ti, una vez que la consigas lograras sentirte a gusto

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Los compañeros de trabajo le ponen delante de un reto que no le queda más remedio que aceptar. La mejor manera de triunfar es creer en sí mismo y en sus posibilidades, que efectivamente son muchas. AMOR: Ha llegado el momento de romper ataduras emocionales con personas importantes y por las que ha sentido mucho amor, que te impiden seguir creciendo como quiere. SALUD: Masajes para liberarse de las tensiones, MENSAJE: Lleva las cosas con calma. Dios es el único que tiene la verdad absoluta

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

La mente tiene que ser la que guíe sus decisiones en este periodo crucial, dejarse llevar por las emociones puede traerle más de un problema en el futuro. Piense dos veces los pasos que da. AMOR: Ya es hora de que se centre en su propia persona y de que deje de atender a los demás siempre por encima de sí mismo. Ha llegado el momento de perseguir su propia felicidad como algo prioritario. SALUD: Tomar Mucha agua. MENSAJE: Si está cargado de energía positiva que le empuja a disfrutar día tras día, hágalo.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Antes de llegar a decidirse por una idea un tanto arriesgada, es mejor que pida consejo a las personas que le quieren y que hasta ahora le han demostrado lealtad. Utilice el sentido común. AMOR: Su imagen es posiblemente la mejor de los últimos años y eso le hace muy atractivo a los ojos de las demás personas en el primer contacto. SALUD: Caminar lo ayudara a tranquilizarse. MENSAJE: Debería tratar de distribuir sus energías de manera inteligente y no gastar todos sus recursos en el trabajo, tome precauciones.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Hay un detalle que se te escapa, un pequeño cabo que ha quedado suelto y que está perjudicando toda tu existencia en el plano laboral. Debes buscar el origen del desequilibrio y corregirlo, no lo deje pasar. AMOR: Emocionalmente se encuentra en un momento muy delicado, por lo que lo mejor sería que se aislase para así poder reflexionar. SALUD: Aleja los pensamiento perturbadores. MENSAJE: Tómese la vida con más tranquilidad y no se empeñe en cambiar las cosas cada cierto espacio de tiempo.