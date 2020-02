Sepa qué dice el horóscopo de este miércoles 26 de febrero

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 26/02/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Te espera un buen día de trabajo, especialmente si está relacionado con el público. En el ámbito de la economía deberás no exagerar ni perder la perspectiva

TAURO 20/04 a 20/05

Preocupación por los cambios que has realizado últimamente, pero no debes inquietarte, porque estos cambios, serán positivos para un futuro no muy lejano.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Tienes que aprender de una vez por todas a transigir, a negociar y a controlar ese ego exagerado que, a veces, te impide ver más allá de tus opiniones.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Tendrás que controlar tus energías, pensar de forma positiva y ser optimista, porque solamente así lograrás tus metas, estas en un ciclo de aprendizaje.

LEO 23/07 a 22/08

Disfrutarás de un productivo día de trabajo, especialmente si está relacionado con las inversiones, las actividades bancarias o actividades comerciales.

VIRGO 23/08 a 23/09

Este día será un día positivo para ti, porque habrá muy buenas perspectivas en el ámbito laboral a las que deberías intentar sacar el mayor partido posible.

LIBRA 24/09 a 23/10

Hoy proyectaras mucha energía magnética para el resto del mundo. Trata de hacer algo nuevo con tu pareja y la amistad será importante en tus relaciones.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Si tu ámbito laboral está relacionado de alguna manera con la política o las instituciones financieras, tendrás un positivo y productivo día de trabajo.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

Este día podría llevarte hacia la exageración en los diferentes ámbitos de la vida, así que deberás evitar cometer excesos en cualquier sentido.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Cuidar algunas cuestiones legales que, no resultarán favorables para ti, será mejor que te dediques y no dejes nada pendiente en esta área de tu vida.

ACUARIO 20/01 a 18/02

Están favorecidas las actividades que se dediquen al arte: la música, el canto, la danza, también para las que se desarrollen en sectores relacionados.

PISCIS 19/02 a 20/03

Todas las actividades relacionadas con la creatividad te traerán beneficios, y si te dedicas a ello, conseguirás unos resultados geniales.