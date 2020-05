Selena Gómez presentará un programa de cocina

"Como muchos de nosotros en casa, ahora estoy cocinando más y experimentando", dijo la cantante.

Por: EFE 12:23 PM / 05/05/2020

Selena Gómez, cantante y actriz, sumará otro talento más a su currículum con un programa de cocina que se emitirá en la plataforma HBO Max y que contará en cada episodio con un chef invitado.



"Siempre he hablado mucho sobre mi amor por la comida. Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas sobre qué haría si tuviera otra carrera y he respondido que sería divertido ser chef", aseguró este martes 5 de mayo la propia Gómez en la presentación del formato, una idea que ha surgido tras pasar tiempo entre fogones durante la cuarentena.



"Como muchos de nosotros en casa, ahora estoy cocinando más y experimentando", dijo la cantante.



El programa de televisión se estrenará este verano bajo el nombre -por el momento- "Untitled Cooking Project" (proyecto de cocina sin titular) y contará con 10 episodios iniciales en los que invitará a un chef diferente para conocer recetas de diversas culturas gastronómicas.



Además, cada emisión se dedicará a una organización benéfica cuya actividad esté relacionada con el suministro de alimentos, añadió HBO Max.



"Nos emociona tener a Selena Gómez en nuestro catálogo inicial de HBO Max y ver sus aventuras en la cocina mientras, como muchos de nosotros, trata de mejorar sus habilidades culinarias durante la cuarentena", dijo la directora de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey.



No se trata de la primera vez que Gómez se involucra en el negocio televisivo, pues anteriormente ha sido productora del documental "Living Undocumented", sobre la dura realidad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.



Además, también impulsó la serie de Netflix "13 Reasons Why".



Por su parte, HBO Max es la plataforma de "streaming" que el gigante del entretenimiento WarnerMedia lanzará en mayo de 2020 para competir con Netflix y los nuevos servicios de Disney+ y Apple TV+.



Con un costo de 14,99 dólares al mes en EE UU, el servicio de contenidos integrará en su oferta a las marcas HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros. EFE