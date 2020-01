Selena Gómez estrenó "Rare", su tercer álbum de estudio

Por: Agencias 07:00 AM / 11/01/2020

Después de una larga espera, Selena Gómez regresó con "Rare", su tercer álbum, este viernes 10 de enero. El material refleja "la redención después de algunos años difíciles para Gómez, incluidos problemas de lupus, un trasplante de riñón y una serie de dramas de relación", explicó Billboard.

Al respecto, Gómez dijo en un comunicado de prensa que "Rare representa una mirada a mi viaje de curación y crecimiento". Además, agregó que "es, con mucho, el trabajo del que estoy más orgulloso hasta la fecha". Esta la primera producción desde su disco "Revival", certificado en platino en 2015.

En el período previo al nuevo álbum, la exestrella Disney lanzó dos singles consecutivos, la canción pop 'Look At Her Now' y la sorprendente balada de ruptura 'Lose You To Love Me'.

“Honestamente, este álbum fue una especie de pesadilla para tratar, pero de la mejor manera posible. Pensé que estaba tan lista como hace dos años ... Había reunido todas estas sesiones, hermosas sesiones, que ni siquiera recuerdo la mitad de ellas porque evolucionó cada año. Y entonces algo me sucedería y sería muy drástico, de modo que me llevaría a otro lugar ”, expresó a Spotify.

“Y de repente encontré esta curación, y vi algo más grande de lo que pensé que era. Y creo que eso también agregó todo el final del álbum ", finalizó.