Selena Gómez lanzará una línea de maquillaje

Los productos, aspira la cantante, tendrán un enfoque de “aceptar nuestra propia excepcionalidad”.

Por: Jhoanna Rossell 01:40 AM / 06/02/2020

La cantante Selena Gómez revolucionó las redes cuando anunció el pasado martes el lanzamiento de su propia línea de maquillaje que se llamara Rare Beauty, siguiendo con la línea del título de su último álbum, Rare.

"Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial durante dos años y puedo decir oficialmente que vamos a lanzar Rare Beauty en tiendas Sephora en Norteamérica este verano", contó Gómez en su cuenta de Instagram. "Queda mucho por compartir y NO PUEDO esperar".

La artista incluyó un video en el que aparece probando algunos productos como labiales, sombras de ojos y otros que formarán parte de Rare Beaty: "Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros mismos y empecemos a aceptar nuestra propia excepcionalidad. No estamos definidos por una foto, un me gusta o un comentario. Rare Beauty no va de cómo te ven los demás, sino de cómo te ves a ti mismo".

Rare Beauty será lanzada exclusivamente en tiendas Sephora, de Estados Unidos, México y Canadá, pero la cantante tiene la intención de expandir su marca a nivel global a mediados del año 2021. Según Gómez, parte del proceso de lanzamiento será colaborativo: "Quiero ayuda para construir la marca porque quiero que sea real —historias reales, personas reales".

A la cabeza del proyecto estará Scott Friedman, quien en los últimos años ha ayudado a otras firmas como NYX Cosmetics y Bellami a convertirse en los gigantes de la cosmética que son.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento oficial de la línea, la artista ha comunicado que su producto pretende promover la aceptación personal y el sentirse cómodo consigo mismo.

De esta manera la cantante se suma a la amplia lista de celebridades que han fundado sus propias marcas de maquillaje, siendo Kylie Jenner, la referencia más grande de éxito gracias a su compañía Kylie Cosmetics.