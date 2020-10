Secuela de "Ghostbusters" saldrá en junio de 2021

Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts repiten sus personajes en la cinta, cuya trama sucede 30 años después de la original.

Por: EFE 08:58 AM / 25/10/2020

"Ghostbusters: Afterlife", la secuela de la ochentera “Ghostbusters”, llegará a los cines el 11 de junio de 2021, un retraso de un año sobre lo previsto por la pandemia del coronavirus.





La nueva fecha escogida coincide exactamente con la del estreno del original hace 37 años y suma a esta producción en la enorme lista de películas aplazadas para 2021, como es el caso de la nueva de James Bond: No Time To Die, Dune y la nueva versión de West Side Story.



La secuela está dirigida por Jason Reitman, hijo del creador de la saga Ivan Reitman, y dará continuación a la historia de "Ghostbusters" (1984) y "Ghostbusters II" (1989) pero no tendrá relación con el "remake" femenino "Ghostbusters" (2016).





Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts repiten sus personajes en la cinta, cuya trama sucede 30 años después de la original y se centra en una familia que se muda a una nueva ciudad, donde descubre el negocio de los cazafantasmas.





"Este es el siguiente capítulo de una franquicia original. No es un 'reboot' (un nuevo comienzo de una saga). Lo que pasó en los años 80, pasó en los años 80, y esta se enmarca en el presente", explicó el director.





La película original tiene ahora el estatus de película de culto y en su estreno fue un éxito en taquilla que recaudó 295 millones de dólares, una de las comedias más exitosas hasta el momento.







Astaco de estrenos en 2021



Tras los recientes aplazamientos, el reducidísimo calendario de estrenos de 2020 contrasta con un 2021 repleto de superproducciones que aguardan una llegada segura a los cines ante la incertidumbre del estado de la pandemia en el próximo año.







Mientras, sin grandes estrenos cinematográficos de aquí a final de año, los cines de todo el mundo alertan de pérdidas irrecuperables.



En EE UU, el mercado mundial más importante: la mayor cadena, AMC, ya ha advertido a sus inversores de que podría quedarse sin liquidez antes de final de año.