Sebastián Yatra se estrenará como presentador en los Premios Juventud

Por: EFE 01:32 PM / 22/07/2020

El cantante colombiano Sebastián Yatra se estrenará como presentador junto a la actriz estadounidense Julissa Calderón durante la ceremonia de los Premios Juventud el próximo 13 de agosto, informó este miércoles 22-J la cadena hispana Univision.



Con este anuncio suben a cinco los integrantes del equipo de presentadores de la edición de 2020 de estos galardones, que ya incluía a Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Borja Voces, miembros del elenco de conductores de los programas de la cadena.



Yatra, quien esta semana lanza el video de "No bailes sola", su colaboración con Danna Paola, se trasladará a Miami para el espectáculo, después de pasar más de cuatro meses confinado en la casa de su familia en Colombia.



El artista tiene cuatro nominaciones a los premios este año, de los que tres aparecen en categorías relacionadas con las redes sociales: Quiero más/el artista que siempre quiero ver, Juntos encienden mis redes y Me llama la atención.



La cuarta nominación de Yatra en los Premios Juventud es en la categoría de Video con el mensaje más poderoso.



Por su parte, Calderón, de padres dominicanos, es una de las estrellas de la exitosa serie de Netflix "Gentefied".



La actriz y comediante está nominada en la categoría de Influencer con causa!, por su trabajo a favor de la comunidad latina afrodescendiente y LGBTQ de Estados Unidos.



La edición de este año de los Premios Juventud, el galardón de Univision para reconocer a los nuevos talentos y conectar con la audiencia latina joven, se realizará por primera vez sin público, en respeto a las normas de aislamiento social para evitar los contagios de la covid-19.



La ceremonia se realizará en el Hard Rock Café hotel de la ciudad de Hollywood, situada unos 20 kilómetros al norte de Miami, "bajo intensas normas sanitarias", según informaron a Efe fuentes del equipo de producción.



Univision aún no ha anunciado qué artistas participarán en el espectáculo, pero se conoció que los números musicales no serán acompañados por bailarines o grandes decorados.