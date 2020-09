Samuel L. Jackson repetirá su papel de Nick Fury en una serie de Disney+

Esta nueva serie con Nick Fury en Disney+ expande la táctica del gigante de Mickey Mouse para exprimir el éxito de las historias de Marvel también en la pequeña pantalla.

Por: EFE 08:00 AM / 27/09/2020

Samuel L. Jackson llevará su papel de Nick Fury de las películas de Marvel a una serie de televisión de Disney+, informó el viernes 25-S la revista Variety.

Kyle Bradstreet, que trabajó como guionista y productor en "Mr. Robot" (2015-2019), tomará las riendas de este proyecto para la pequeña pantalla del que no se sabe nada salvo la participación de Jackson.



El actor dio vida a Nick Fury, el líder de S.H.I.E.L.D y el enlace de las autoridades con los superhéroes, en numerosas películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), algunas con un papel secundario y otras con un rol mucho más importante como "Captain Marvel" (2019).



Nominado al mejor actor de reparto por "Pulp Fiction" (1994), Jackson es una figura imprescindible del cine contemporáneo y el año pasado, además de "Captain Marvel", participó en "Avengers: Endgame", relanzó la saga de "Shaft" con una película homónima y trabajó con M. Night Shyamalan en "Glass".



Ya en 2020, Jackson presentó la controvertida cinta The Banker, en Apple TV+.



Esta nueva serie con Nick Fury en Disney+ expande la táctica del gigante de Mickey Mouse para exprimir el éxito de las historias de Marvel también en la pequeña pantalla.



Así, la plataforma de "streaming" de Disney será el hogar de "WandaVision", que protagonizarán Elizabeth Olsen y Paul Bettany; de "The Falcon and Winter Soldier", con Anthony Mackie y Sebastian Stan como actores principales; y de "Loki", con Tom Hiddleston al frente.



Después de un 2019 memorable en el que Marvel triunfó a lo grande y consiguió que "Avengers: Endgame" se convirtiera en la película más taquillera de la historia sin tener en cuenta la inflación (con 2.798 millones de dólares de recaudación), la pandemia del coronavirus que obligó a cerrar las salas de prácticamente todo el planeta trastocó los planes previstos de nuevos estrenos.



De esta manera, "Black Widow" y "Eternals", que en principio se iban a estrenar a lo largo de este año, finalmente fueron retrasadas hasta 2021, lo que dejará 2020 sin ningún lanzamiento de Marvel en las salas de cine.