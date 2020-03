Ryan Reynolds negocia protagonizar la adaptación del juego Dragon's Lair

La trama del videojuego se centraba en un caballero llamado Dirk the Daring, que debía rescatar a la princesa Daphne.

Por: EFE 02:24 PM / 29/03/2020

Ryan Reynolds está negociando ponerse al frente de la adaptación para Netflix de "Dragon's Lair", un videojuego muy popular de los años 80, informó este viernes 27-M el portal especializado The Hollywood Reporter.



Netflix, que se ha convertido en uno de los mejores socios de Reynolds, ha llegado a un acuerdo para hacerse con los derechos audiovisuales del juego.



El guion de esta película lo escribirán Dan y Kevin Hageman, que han trabajado en cintas como "The Lego Movie" (2014).



Roy Lee, Trevor Engelson, Don Bluth, Gary Goldman y Jon Pomeroy serían los productores de esta película junto a Reynolds si finalmente las conversaciones con el actor llegaran a buen puerto.



La trama del videojuego Dragon's Lair se centraba en un caballero llamado Dirk the Daring, que debía rescatar a la princesa Daphne.



Frente a él se situaban dos personajes malvados: el dragón Singe y el mago Mordroc.



Reynolds estrenó el año pasado en Netflix "6 Underground", una superproducción de acción dirigida por el siempre espectacular Michael Bay y en donde el canadiense estuvo acompañado por Mélanie Laurent, Manuel García-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins y Dave Franco, entre otros.



El actor tiene entre manos otro gran proyecto con la plataforma digital: la película Red Notice, en donde Reynolds será uno de los vértices de un gran triángulo protagonista que completan Dwayne Johnson y Gal Gadot.



Reynolds, cuya carrera cobró un nuevo rumbo hasta el estrellato gracias a su papel como Deadpool en las películas de Marvel, tiene pendiente de estreno este año "Free Guy", junto a Taika Waititi y Jodie Comer; y "The Hitman's Wife's Bodyguard", de la mano de Samuel L. Jackson.



Estas dos películas tenían que estrenarse en EE.UU. en julio y agosto, respectivamente, aunque, como el resto de lanzamientos de la cartelera, están sujetas a posibles retrasos debido a la crisis global por el coronavirus que mantiene los cines cerrados en el país.