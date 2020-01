Robert Downey Jr. está entusiasmado con la interpretación de Robert Pattinson en The Batman

"Quiero ver qué hace Pattinson. Me gusta ese tipo", dijo el actor.

Por: Agencias 04:09 PM / 19/01/2020

Robert Downey Jr. está emocionado de ver a Robert Pattinson en The Batman.

Downey Jr. ha estado actuando constantemente desde los años 80, pero hoy es más conocido por interpretar a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel. El actor interpretó a Tony Stark en un total de nueve películas de Marvel desde que hizo su debut en 2008, antes de ser asesinado en Avengers: Endgame el año pasado.

En el lado de DC del género de superhéroes, Pattinson actualmente está filmando sus escenas para The Batman, que se dice que se desarrolla fuera del Universo Extendido de DC (DCEU). Tras el papel de Pattinson como Batman, Internet se llenó de críticas por la decisión de Warner Bros., principalmente debido al hecho de que Pattinson era la estrella de la saga Crepúsculo.

Downey Jr. recientemente participó en The Joe Rogan Experience y habló brevemente sobre The Batman. Cuando abordaron el tema de Pattinson, Downey Jr. mencionó: "Quiero ver qué hace Pattinson. Me gusta ese tipo".

Los fanáticos esperan ver a Batman de nuevo en la pantalla grande, incluso si están nerviosos por Pattinson en el papel, pero también hay otros personajes clave que han sido elegidos.

Zoë Kravitz interpretará a Catwoman, junto a Paul Dano, como Riddler. El actor más reciente en el elenco de la película es Colin Farrell, quien interpreta a Oswald Cobblepot (también conocido como El Pingüino). Jeffrey Wright también ha sido elegido como el comisionado Gordon.

Si bien Downey Jr. obviamente no ha tenido nada que ver con el DCEU, es considerado uno de los actores más populares y buscados de Hollywood.