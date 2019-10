Ringo Starr está “emocionado” por reunión de los Beatles en nueva grabación

Reuters

Cuando Ringo Starr decidió grabar una versión de una de las últimas canciones escritas por John Lennon, el baterista de los Beatles sabía que quería que su excompañero de banda Paul McCartney tocara el bajo.

Luego, su productor discográfico encontró una manera de incorporar un poco del fallecido George Harrison.

El productor, Jack Douglas, insertó cuerdas de “Here Comes the Sun”, uno de los pocos éxitos de los Beatles escritos por Harrison, en la grabación de Starr del tema “Grow Old with Me”.

“Ahora estamos todos en él”, dijo Starr en una entrevista con Reuters sobre la reunión musical. “No tuve nada que ver con eso”, agregó.

“Grow Old with Me” es un sencillo del nuevo álbum de Starr llamado “What’s My Name”. Lennon había grabado un demo de “Grow Old with Me” para su lanzamiento de 1980 “Double Fantasy”, pero la canción nunca llegó a ese disco.

Starr, de 79 años, dijo que la voz de Lennon puede escucharse en el demo diciendo “esto será genial para ti, Ringo”.

“Fue emotivo escuchar la versión de John porque él había escrito otras canciones para mí”, dijo Starr. “Así que pensé, no, voy a hacer ésta”, agregó.

“Me encanta la canción y la emoción de que él me hable”, contó el músico. “Se fue hace un tiempo, pero es emotivo para mí. Era uno de mis mejores amigos”.

Starr, quien también acaba de lanzar un nuevo libro de fotografías llamado “Another Day in the Life”, dijo que estaba encantado de que el álbum de los Beatles regresara a la cima de las listas de música este mes en medio de un renovado interés por su 50 aniversario.

“¿Qué tan lejos va esto?”, dijo. “Pienso que le impresiona a la gente que fue hecho hace 50 años e hicimos nuestro mejor esfuerzo y lo mezclamos de la mejor manera posible”, concluyó.