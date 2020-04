Rihanna, imparable con su línea de belleza

Desde que la cantante aterrizó en el mundo de la belleza con su firma Fenty en 2017 no ha parado de cosechar éxitos.

Por: EFE 03:39 PM / 02/04/2020

Rihanna, solidaria y comprometida con las más desfavorecidos, se ha empeñado en el lanzamiento de una nueva línea de cuidado de la piel, "Fenty Skin", que va de la mano de su marca de maquillaje y que muy pronto estará en el mercado.



Rihanna siempre es noticia. Si hace un día se conocía que la cantante y el rapero Jay-Z habían donado un millón de euros cada uno para luchar contra el coronavirus en Los Ángeles y en Nueva York a través de sus respectivas fundaciones, ahora se sabe que la de Barbados está trabajando en un línea de productos para cuidado de la piel, según dijo en una entrevista en el British Vogue.



Desde que la cantante aterrizó en el mundo de la belleza con su firma Fenty en 2017 no ha parado de cosechar éxitos. Consciente del interés que genera su línea de color y la devoción que sienten por ella los milenials y también la generación Z se ha puesto manos a la obra y aborda el cuidado de la piel con "Fenty Skin".



Aunque todavía no se conoce la fecha de lanzamiento de estos productos, lo que sí se sabe que mantendrá la misma calidad que su línea de maquillaje "Fenty Beauty", abanderada por unas revolucionaras bases de maquillaje.



Rihanna se ha propuesto conquistar el mundo de la belleza y lo está consiguiendo. A principios de este año lanzó una máscara de pestañas que fue aplaudida por su ejército de fans, tiene más de 9,5 millones de seguidores en su cuenta Fenty Beauty en Instagram.



Con solo 19 años conquistó el mundo con la canción "Umbrella". Ha demostrado ser un icono del pop sobre los escenarios, ha vendido más 54 millones de discos, y además está muy implicada en sus negocios de moda deportiva y de lujo y en el universo de la belleza.



La artista se involucró en el mundo de la moda por primera vez en 2013, cuando colaboró en una colección para la marca británica River Island, ahora tiene línea de ropa, River Island y de lencería, Savage x Fenty.



El año pasado arrancó un nuevo proyecto de una marca de lujo propia dentro del conglomerado francés Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Rihanna es icono de moda de los millennial, se permite el lujo de vestir como quiere, ella es diferente, rompe moldes con un estilo atrevido y original que suele ser un fenómeno de superventas.



Rihanna habla a sus seguidores a través de su maquillaje y de sus estilismos, es un icono de moda diferente, posee un estilo casual y divertido en el que incluye diseños de estilo callejero con prendas más especiales de firmas como Balmain o Chanel, dos de sus favoritas, que le permiten lucir su lado más sensual.



La cantante, que ha acostumbrado a sus seguidores a una variedad de "looks" y peinados en diferentes videoclips, galas de premios y apariciones públicas, también ha sido modelo de la firma Balmain y ha creado una línea de gafas de sol de líneas futuristas para Dior.



Su rostro, con una mirada felina verde, le ayuda a abanderar nuevos maquillajes con colores tan potentes como azules, morados o rojos. Ya en 2013, esta polifacética mujer colaboró con MAC Cosmetics y lanzó su propia línea de maquillaje llamada "RIRI hearts MAC".



El cabello es otra sus herramientas con la que trabajar el estilismo. Cabello corto, a lo 'garçon', media melena tipo afro, pelo largo extraliso, rubia, pelirroja, con y sin flequillo son algunos de los peinados que habitualmente luce la cantante, actriz y diseñadora.



"El maquillaje está para pasarlo bien con él. No debería sentirse como una presión. No debería sentirse como un uniforme. Siéntete libre de arriesgar y hacer algo nuevo o diferente", aseguraba la cantante en un comunicado con el lanzamiento de maquillaje inspirado en Marruecos, "Moroccan Spice Palette".



Ahora Rihanna, además de ser una empresa en sí misma, es un icono global volcada en la música, una línea de cosméticos, diseños de moda y una importante labor filantrópica a través de la Fundación Clara Lionel -que lleva el nombre de su abuelos Clara y Lionel Braithwaite-, centrada mejorar la calidad de vida de comunidades de todo el mundo en las áreas de salud, educación, arte y cultura.