Ricky Martin tiene embriones congelados esperando para ampliar su familia

Por: EFE 01:00 PM / 21/11/2020

El artista puertorriqueño Ricky Martin ha indicado que mantiene "embriones congelados esperando" por si decide tener más hijos y ampliar su familia ya constituida por cuatro menores.



"Alguna gente piensa que estoy loco, pero amo tener una familia grande, por lo que tengo varios embriones esperando por mí. Eso es todo lo que puedo contar", expresó el artista el miércoles 18-N a el canal Entertainment Tonight.



El intérprete boricua, casado con el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, admitió además que su esposo "se volverá loco cuando lea la noticia".



Al momento, Ricky Martin, de 48 años, tiene cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, de 12 años; Lucía, de 2, y de quien el artista afirmó que es "la princesa de la casa", y Renn.





Matteo y Valentino nacieron en 2008, mientras que Lucía nació en mayo de 2018 y Renn en 2019.



"Hay momentos en que quiero tener diez hijos, y de repente hay mañanas en las que todo el mundo está llorando y ahí recapacito en que seis es una buena cantidad", admitió.



En esa misma línea, el artista boricua reconoció que el ser padre nuevamente a sus 48 años no es lo mismo que cuando se estrenó como progenitor a sus 35.



"¡Necesitas la energía para eso! Yo me siento fuerte, créeme, y estoy saludable. O sea, estoy cargando dos bebés al mismo tiempo, el coche y el bulto, pero es mucho. Es una gran responsabilidad", indicó.



Sobre los gemelos, ya en su preadolescencia, el artista puertorriqueño dijo que el ambiente en la casa se está "poniendo interesante".



Y además de contar con ese ambiente familiar, "también estamos lidiando con el acuartelamiento" por la covid-19, por lo que las actitudes entre Matteo y Valentino se van complicando.



"Tú sabes, todo es parte de la etapa. Pero ambos son muy buenos muchachos", afirmó el orgulloso padre, quien contó además que los gemelos van muy bien en la escuela pese a toda la situación.



"Además, tienen una hermosa hermanita y hermanito, por lo que conocen el rol de ser sus hermanos protectores. Es bello", destacó el exMenudo.



Martin, a su vez, resaltó sentirse "muy orgulloso" de sus hijos y reconoció que "es bien afortunado de tener la familia que tiene" y de la que dijo que Lucía es "la princesa de la casa".



"No es la casa de ellos, sino de ella. Ella es la que comanda la casa. Todavía no chasca sus dedos, pero por su mirada sabemos que está diciendo que no. Ella solo tiene dos años, pero por su manera de ser, ya sabemos", ahondó Martin.



El artista boricua dijo en agosto pasado que tenía el interés de adoptar, pero debido a que es gay, ese proceso es más dificultoso.