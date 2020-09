Ricky Martin pide estado de emergencia en Puerto Rico ante violencia de género

En la isla permanecen desaparecidas más de 20 mujeres, incluyendo menores de edad.

Por: EFE 04:36 PM / 29/09/2020

El artista boricua Ricky Martin pidió este martes 29-S la declaración del estado de emergencia en Puerto Rico ante el preocupante incremento de casos de violencia contra las mujeres, después de que fuera encontrado el cuerpo de la joven de 20 años Rosimar Rodríguez.







El cantante, que este 29-S fue reconocido con múltiples nominaciones a la 21 edición de entrega anual del Latin Grammy por su más reciente producción, Pausa, reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la lacra de la violencia y desaparición de féminas que sacude la isla en las últimas fechas.







"Ni Rosimar ni ninguna, ¡basta de violencia hacia las mujeres! El Gobierno de Puerto Rico tiene que poner oído en tierra y declarar un estado de emergencia ya para levantar una conciencia y acción urgente frente a esta tragedia social que nos arrebata a seres jóvenes, madres, tías, abuelas, hermanas, amigas... puertorriqueñas que nos dan definición como país #NiUnaMenos", subraya el cantante en twitter.







La denuncia del artista boricua llega en un momento en el que la crispación en Puerto Rico ha crecido día a día después de que saltara a los medios la cifra de mujeres que permanecen desaparecidas en la isla caribeña.







Varios alcaldes y organizaciones pidieron este martes que se declare una emergencia nacional por violencia machista, después de que anoche decenas de personas se manifestaran en el Viejo San Juan con el mismo objetivo.







Manifestaciones







La organización Colectiva Feminista lideró este lunes una manifestación delante de la sede del Ejecutivo puertorriqueño para que la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, declare un estado de emergencia por el aumento de los casos de violencia machista y la desaparición de algunas jóvenes.







A su vez, pidieron a los partidos políticos no usar el tema como arma arrojadiza.







La polémica provocó que la gobernadora criticara a la procuradora de la Mujeres, Lersy Boria, por su supuesta incapacidad para gestionar la situación.







Falta de colaboración de agencias públicas



Boria, por su parte, subrayó este martes la falta de colaboración por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia con su dependencia a la hora de trabajar los casos de desaparición y secuestro de mujeres.







Además, a sus vez, responsabilizó a la gobernadora por no haber implementado en Plan de Acción contra la Violencia de Género en el contexto de la Alerta Nacional contra la Violencia de Género decretado en septiembre del año pasado.







El hallazgo en Dorado, en la costa norte de Puerto Rico, el domingo, del cadáver de la joven de 20 años Rosimar Rodríguez, que había desaparecido el pasado 17 de septiembre en el barrio Sabana Seca, en el municipio de Toa Baja, supuso el último golpe que hizo saltar todas la alarmas ante el incremento de casos de desaparición de mujeres en la isla.







La polémica se desató después de que en las últimas fechas saliera en los medios que permanecen desaparecidas más de 20 mujeres, incluyendo menores de edad.







Esa información provocó reproches entre partidos y contra las agencias de seguridad por un problema denunciado desde hace mucho tiempo y ante el que algunos apuntan que el Gobierno y agencias de seguridad no han dado una respuesta contundente.