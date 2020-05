Ricky Martin: En manos de la gobernadora está frenar el nuevo Código Civil

Entre las críticas sobre la medida está la de haber sido aprobado sin vistas públicas y en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19.

Por: EFE 04:03 PM / 13/05/2020

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se refirió este miércoles 13-M a la reciente aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que crearía un nuevo Código Civil que ha despertados varias críticas en la isla, e indicó que es el turno de que la gobernadora, Wanda Vázquez, escuche los reclamos sobre la medida y la frene.







Entre las críticas sobre la medida está la de haber sido aprobado sin vistas públicas y en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19.







"Estamos a la espera de un análisis urgente y profundo del recientemente aprobado Código Civil por el Senado de Puerto Rico, en un proceso atropellado, sin espacio para vistas públicas y en medio de la pandemia que vivimos", dijo en sus redes sociales el cantante.







Agregó que sobre Vázquez "queda la responsabilidad de escuchar los reclamos del pueblo deteniendo este modelo aprobado, y velar que no se retroceda en derechos ya alcanzados por nuestra sociedad puertorriqueña en general. Estaremos atentos".







Hablan otros artistas





El cantante Bad Bunny recurrió el martes 12-M a Twitter para mostrar su oposición al nuevo Código Civil al asegurar que "este Gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre", mientras que la cantante iLe señaló que "en medio de una pandemia, más casos de violencia de género, una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas quieren aprobar un nuevo Código Civil para intervenir y manipular nuestros derechos".







Tras más de 20 años de discusión pública, el Senado aprobó el lunes un nuevo Código Civil que deroga el vigente que data de 1930, aprobado antes de la Constitución de 1952.







La medida, que recibió enmiendas en el Senado, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, que ya adelantó su acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara Alta y que podría dar el visto bueno mañana mismo.







Contenido del Código





El nuevo Código Civil dispone que el nacimiento determina la personalidad y capacidad jurídica, y que el nacido es el ser humano que viva completamente desprendido del seno materno, con lo que se abre la puerta, según algunas organizaciones sociales, para que se proscriba el derecho al aborto.







El Senado mantuvo el lenguaje que establece que en el acta de nacimiento original no se autorizarán enmiendas sobre el sexo de nacimiento de una persona, pero que el tribunal puede autorizar al registrador a realizar una anotación al margen de la inscripción original del sexo.







Respecto a la maternidad subrogada, se mantiene la disposición de que el cuerpo no puede ser objeto de contratación privada, pero se aclara que se verán como excepciones la donación de órganos, células, tejidos y gametos.







El nuevo Código Civil mantiene la mayoría de edad a los 21 años y modifica la definición de matrimonio incorporada por la Cámara al definirlo como un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges.







Prohíbe el matrimonio entre personas menores de 18 años, reduce de 12 a 2 las causas de divorcio y reconoce las parejas de hecho para efectos de herencia de bienes.