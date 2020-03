Revelan que Madonna rompió a llorar al caerse de una silla en un concierto en París

Madonna, de 61 años, ha estado luchando durante varios meses con los dolores causados por sus lesiones de cadera y rodilla.

Por: Agencias 02:30 PM / 01/03/2020

La cantante estadounidense Madonna no pudo contener las lágrimas a causa del dolor que sufrió tras caerse de una silla. El accidente tuvo lugar durante su show Madame X celebrado en París. Uno de sus fans comunicó que incluso un bailarín tuvo que ayudarla a continuar el concierto.

“Un amigo mío que fue al concierto de Madonna el 27 de febrero me dijo que hacia el final de 'Vogue' no alcanzó la silla y cayó al suelo. Un bailarín tuvo que ayudarla y durante la parte de Polaroid rompió a llorar y no pudo parar”, escribió un fan en un tuit, citado por el tabloide británico Daily Mail.

Madonna, de 61 años, ha estado luchando durante varios meses con los dolores causados por sus lesiones de cadera y rodilla, según reseñó la agencia Sputnik.

Además, se ha visto obligada a utilizar un bastón para poder caminar. Esta lucha la obligó a cancelar varios de los conciertos de su gira. Sin embargo, en París la estrella decidió continuar y cantar con dolor. Se trata del concierto número 11, y a Madonna todavía le quedan 8 espectáculos por delante antes de que su gira concluya el 11 de marzo.

Hace un mes Madonna declaró que a veces rompía a llorar a causa del dolor que le causaban sus lesiones.

“Me considero a mí misma una guerrera. ¡Nunca lo dejaré, nunca cederé, nunca me rendiré! Sin embargo, ahora tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar mi dolor como una advertencia”, destacó la Reina del Pop.