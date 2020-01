Residente y Yadier Molina convocan una marcha contra el Gobierno de Puerto Rico

Las dos figuras mediáticas recurrieron a sus cuentas en la red social de Instagram para convocar a las 17.00 hora local del jueves.

Por: EFE 01:25 PM / 22/01/2020

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente en la banda Calle 13, y el jugador de béisbol Yadier Molina convocaron una manifestación el jueves para exigir la dimisión de la gobernadora, Wanda Vázquez, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por su gestión de la crisis de los terremotos.



Las dos figuras mediáticas recurrieron a sus cuentas en la red social de Instagram para convocar a las 17.00 hora local del jueves (21.00 GMT) una manifestación para que ambos dejen sus cargos.



Los convocantes acusan a los dos dirigentes de mala gestión en la crisis de los terremotos y de saber de la existencia de suministros que no se repartieron entre los damnificados.



Piden responsabilidades a Vázquez y Rivera Schatz por el hallazgo de un almacén de víveres localizado en la ciudad de Ponce, cuyos recursos, no se sabe bien por qué, no fueron utilizados para dar asistencia a los cerca de 4.000 damnificados por los terremotos que sacudieron la isla desde el pasado 28 de diciembre.



Ese hallazgo se dio a conocer el pasado sábado y provocó desde el domingo manifestaciones frente a La Fortaleza, sede de Ejecutivo, en la capital puertorriqueña.



Residente recordó que las manifestaciones del verano pasado provocaron la dimisión de Ricardo Rosselló como gobernador por su participación en el polémico "chat" de Telegram, por lo que pide ahora un esfuerzo parecido.



La manifestación partirá desde el Capitolio, sede de las dos cámaras legislativas, para culminar en La Fortaleza.



"Nos manifestamos porque tienen que entender que el pueblo tiene el poder, porque el Gobierno corrupto que no ha sabido hacer las cosas tiene que entender que nosotros somos los que decidimos", indicó Residente.



"Por eso hay que manifestarse, no pueden pensar que sin manifestarse van a cambiar las cosas", sostuvo.



"Las cosas se consiguen manifestándose. Sacamos a Ricky -Ricardo Rosselló- y continuamos, porque esto es por nuestros hijos, sencillo", subrayó.



Residente sostuvo que se pide la renuncia de Wanda Vázquez y Rivera Schatz porque "se han portado mal con Puerto Rico" y porque "no merecen estar ahí".



"Todo Puerto Rico tiene que dejar claro que no los queremos y eso lo dejamos claro manifestándonos", insistió.



Añadió además que su idea es que se adelanten las elecciones, tras recordar la situación vivida en el sur de la isla sin, sostuvo, casa y comida para muchas personas a causa de los terremotos.



"Queremos adelantar las elecciones, porque Wanda Vázquez se va y Rivera Schatz se va", destacó.



Propuso además que se establezca un grupo que defienda al pueblo, un colectivo multisectorial en donde estén sindicatos, feministas y sector cooperativista, todos juntos negociando sin partidos políticos con el nuevo gobernador o gobernadora.



"Ahora mismo es el momento de 'treparse' en la ola, porque las cosas no se resuelven poniendo una banderita de Puerto Rico", concluyó.



Molina dijo por su parte, "Los espero este jueves, 23 de enero desde las 5:00 pm frente al Capitolio. Desde ahí marcharemos hacia la calle Fortaleza para demostrar nuestra indignación y repudio al atropello!".