Residente le dedicó un video a su hijo Milo por el Día del Padre

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido artísticamente como Residente, que lleva 3 meses sin ver a su hijo Milo, le dedicó un video a través de las redes sociales con motivo del Día del Padre.

Residente recurrió --este domingo 21 de junio-- a su cuenta en Instagram para publicar un video en el que muestra la faceta de padre con su hijo, que vive con su madre en Argentina, del que se ha visto separado a causa de la pandemia del covid-19.

"Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father's Day", escribió el cantante en la publicación.