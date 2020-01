Residente invitó a sus seguidores a registrarse para votar en elecciones de Puerto Rico

El rapero fue uno de los artistas líderes que contribuyeron a la renuncia del pasado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

28/01/2020

El rapero puertorriqueño Residente invitó a sus seguidores a registrarse para poder participar de las elecciones generales en Puerto Rico el 3 de noviembre de 2020, luego de que este obtuviera el lunes 27-E, por primera vez, su tarjeta electoral.



La exhortación del artista a sus admiradores a obtener la tarjeta electoral la ofreció mediante un video que colgó en sus redes sociales al llegar a una de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente de la Comisión Estatal de Elecciones para lograr su cometido.



"Estoy acá, bien contento. Voy a sacar mi tarjeta electoral. Ustedes saben que uno se pasa viajando, los artistas, todo el mundo está viajando y a veces no le da tiempo, pues aquí estoy invitando a toda la juventud a votar, y a todo el mundo", expresó Residente en el video, que incluyó parte de la canción "Sácala", del dúo Wisin y Yandel.



Según el video, Residente solo se demoró 10 minutos en obtener su identificación oficial para poder ejercer su voto en las elecciones generales del 3 de noviembre de este año.



La intención de René Pérez Joglar, nombre verdadero de Residente, proviene además por haber sido uno de los artistas líderes que contribuyeron a la renuncia del pasado gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló por su participación en un chat privado que provocó en el verano de 2019 una crisis política y social en la isla.



Residente, junto a conocidos artistas como Ricky Martin, Daddy Yankee, Bad Bunny o Tommy Torres, participó en algunas de las protestas que exigieron la renuncia de Rosselló, quien eventualmente dimitió al cargo como jefe del Ejecutivo puertorriqueño, el cual ahora dirige Wanda Vázquez.



Sin embargo, Vázquez también ha sido criticada por el trato que le ha dado a miles de damnificados del sur y suroeste de Puerto Rico que llevan tres semanas refugiadas en carpas o cerca de sus residencias que han sido afectadas por varios temblores que afectan esas zonas de la isla.



Por ello, el pasado 23 de enero, Residente, así como los peloteros puertorriqueños Yadier Molina y Javier Báez dirigieron una protesta desde el Capitolio a La Fortaleza -s-ede del Ejecutivo en el Viejo San Juan-- para exigir la renuncia de Vázquez por cómo se gestionó la ayuda a los damnificados por los terremotos.



Mientras, la obtención de Residente de obtener su tarjeta electoral fue criticada por la tenista puertorriqueña Gigi Fernández, quien el año pasado fue cuestionada por su intención de votar en las elecciones de Puerto Rico en noviembre próximo porque no ostenta residencia en la isla, al igual que Residente.



Fernández es residente en el estado de Florida, mientras que Residente hace lo propio en Nueva York.



"Querido @Residente felicidades por sacar tu tarjeta electoral pero sabrás que como no vives en Puerto Rico te van a recusar! Si no, continúa el Double Standard. Unas reglas que aplican a Gigi Fernández y otras al resto del mundo (sic)", expresó Fernández en su cuenta de Twitter.



A principios de diciembre pasado, Fernández fue recusada como electora de Puerto Rico, según informó el comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.



Explicó que luego de la vista celebrada por la Comisión Local del Precinto 004 de San Juan, la jueza que preside dicha Comisión determinó que procedía la recusación de Fernández por la causal de falta de domicilio en Puerto Rico.



La determinación de la jueza surge a raíz de la falta de consenso, luego de que el representante del Partido Nuevo Progresista en la Comisión Local se opusiera a la recusación.



Conforme a los registros electorales de la CEE, Fernández -campeona olímpica en los Juegos de Barcelona'92 y Atlanta'96- no ejerce su derecho al voto en Puerto Rico desde el 1992.



La sección 2.2 del Reglamento para el trámite de recusaciones establece que "en los casos en donde se demuestre que la información suministrada por el elector en la transacción es ilegal o fraudulenta se podrá recusar en cualquier momento".



La Ley Electoral de Puerto Rico indica que todo elector debe votar en el precinto donde tiene establecido su domicilio.



Del mismo modo, abunda que un elector no pierde su domicilio por tener una o más residencias, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos.



Sin embargo, establece que el elector debe mantener acceso a la residencia que reclama para votar en Puerto Rico, y también "habitar en ella con frecuencia razonable".



Toda persona que tenga 18 años en o antes del 3 de noviembre próximo, es elegible para votar en Puerto Rico.