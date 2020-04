Residente dice amanecer "valiente" y acostarse "con miedo" en la pandemia

El artista ha aprovechado las redes sociales para dar su opinión y discrepar con el Gobierno de Puerto Rico desde que se impusiera el confinamiento obligatorio.

Por: EFE 02:19 PM / 23/04/2020

El rapero puertorriqueño Residente admitió este jueves 23 de abril su preocupación durante la cuarentena que vive debido al distanciamiento físico por el Covid-19, al asegurar que a pesar de ser positivo se acuesta "con miedo".



"En esta cuarentena me despierto valiente y me acuesto con miedo", expresó René Pérez, nombre de pila del artista, en un tuit en alusión a la situación en la isla.



En Puerto Rico, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Departamento de Salud, ya hay 1.033 casos positivos por el coronavirus, mientras que los fallecidos ascienden a 69.



Precisamente, Residente ha aprovechado las redes sociales para dar su opinión y discrepar con el Gobierno de la isla y su gobernadora, Wanda Vázquez, desde que se impusiera el confinamiento obligatorio y el toque de queda nocturno a mediados de marzo.



El rapero ha criticado la gestión oficial en la pandemia y la polémica compra fallida de un millón de pruebas rápidas del Covid-19 que está siendo investigada por la Cámara de Representantes, entre otros asuntos.



Hoy el diario El Nuevo Día, uno de los principales de la isla, reveló que el Departamento de Salud local pagó un sobreprecio de más de 1.000 por ciento por unas pruebas rápidas de detección del Covid-19, la mitad de las cuáles no han sido entregadas.



Situaciones como esta ya han desembocado varias protestas en contra del Gobierno desde que comenzara la pandemia.



Residente, por su parte, ha sido, por lo menos por la pasada década, uno de los artistas puertorriqueños que han liderado protestas y manifestaciones por diversas causas educativas, civiles y políticas.



El ejemplo más destacado de ello ocurrió en el verano del 2019, cuando Residente, junto a otros artistas como Ricky Martin y Bad Bunny, se unieron en manifestaciones de asistencia masiva para pedir la renuncia al entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien dimitió posteriormente.



La participación de estos artistas, en unión a miles de personas, se debió a que Rosselló participó junto a su equipo de trabajo de un chat privado en el que criticaban e insultaban a diversos sectores de la sociedad.