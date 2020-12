Residente apadrina al rapero venezolano Emblema MC

Emblema MC acaba de sacar al mercado su primer sencillo, Paso certero.

Por: EFE 01:32 PM / 04/12/2020

El rapero puertorriqueño Residente se ha convertido en un padrino para el joven venezolano Edward Madera, conocido en el mundo artístico como Emblema MC, a quien apoya por el talento que atesora y por la pérdida que supondría para la música si se quedase en el camino.



"La mentalidad, su forma de expresarse. Es algo excepcional para una persona de solamente 16 años", señaló este viernes, en una entrevista con Efe, René Pérez, nombre de pila del artista puertorriqueño, que se ha convertido, de forma excepcional, en el mentor de la carrera del rapero venezolano de 16 años.

Bajo su apadrinamiento, Emblema MC acaba de sacar al mercado su primer sencillo, Paso certero.





"Hay que ayudar a este 'chamaco'", resaltó Residente, quien ha sacado tiempo de una agenda muy difícil en la que hay música, escritura y películas, para encaminar la carrera del que cree está predestinado a ser una referencia del rap a nivel mundial.



"Hay que dejarlo encaminado", destacó sobre Emblema MC, que le recuerda a sí mismo, pero al final de su veintena, una madurez que está seguro que sabrá explotar en una carrera musical prometedora.



Tema Vengo del futuro



La relación entre Residente y el rapero venezolano empezó con la difusión del video de Emblema MC --Vengo del futuro-- que llegó a través de las redes sociales al puertorriqueño. Impactado, se interesó por el trabajo del suramericano.

Emblema MC es un destacado especialista del rap improvisado, mejor conocido como "freestyle", en el que ha brillado en competencias celebradas en Venezuela.



El artista trabaja actualmente con la empresa IconicosMusic y junto a ellos ha participado en varias Batallas de "freestyle" como el Caracas Rapea o Rap sin fronteras.



"Me recuerda a mí, pero cuando tenía 28 años", señaló Residente, que define a Emblema MC como muy adelantado y una figura que "va a ser muy importante para el rap".



Su propio disco



Residente agregó que por su compromiso ayuda al venezolano en su próximo disco.



El boricua detalló que Emblema MC tiene once canciones escritas, una muestra del duro trabajo de este jovencísimo rapero, que hasta ahora había destacado por su improvisación en el "Freestyle".



"Hay gente que improvisa y otros que escriben, pero es que este joven hace las dos cosas", enfatizó Residente.



El puertorriqueño insistió en que en ningún caso se ha convertido en el gestor de la carrera de nuevos artistas, sino que se trata de una ayuda que presta "a un genio de 16 años".



Hasta ahora poco conocido fuera del ámbito del rap en su país, participó en competencias de "frestyle" en Venezuela como Candy Wordl, Red Bull, BDM y Convite.



"Trato de seguir en la música el paso certero", resaltó el joven, que aseguró que sus objetivos pasan porque su trabajo "llegue a todos los rincones del mundo".



Respecto a su estilo, reconoció que el propio Residente ha sido una referencia para él como rapero de protesta.



"Las letras de Residente están a otro nivel", sostuvo el puertorriqueño, para quien este estilo de música es su referencia, aunque, en el futuro, no descarta otros estilos.



"No estoy cerrado a fusiones", admitió, tras destacar que espera que "Paso certero", un tema que está en las redes sociales y en el canal de videos de Youtube, se convierta en una plataforma para su música.