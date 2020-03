Reparto de "Élite" cancela eventos en México por crisis de coronavirus

Los jóvenes actores iban a reunirse con sus fans y la prensa de México. Entre las actividades programadas estaba una alfombra roja y un encuentro con seguidores de la serie.

Por: EFE 09:45 AM / 12/03/2020

El reparto de la serie española Élite no realizará los eventos programados para este miércoles y jueves en Ciudad de México con la finalidad de evitar cualquier riesgo relacionado con el posible contagio del coronavirus, según informó la plataforma Netflix a través de Twitter.



"Querido México: los chicos de Élite estaban emocionados de verlos pero queremos ser lo más precavidos posible. Pensando en la salud de todos los fans, entre nuestros empleados y el talento, decidimos cancelar los eventos del 11 y 12 de marzo", publicaron en la cuenta de Netflix Latinoamérica.



El reparto de la serie ya se encuentra en México pero decidieron no llevar a cabo los eventos programados a modo de precaución ante la pandemia mundial de COVID-19, ya que en España, de donde proceden, ya hay más de 2.100 casos de contagio confirmados.



Los jóvenes actores iban a reunirse con sus fans y la prensa de México. Entre las actividades programadas estaba una alfombra roja y un encuentro con seguidores de la serie.



Para la alfombra roja de este miércoles estaba confirmada la presencia de la mayoría de protagonistas de la serie: Danna Paola, Ester Expósito, Álvaro Rico, Itzan Escamilla, Claudia Salas y Jorge López.



México es un país en donde han arrasado las dos primeras temporadas de la serie, que versa sobre las desavenencias entre los alumnos de Las Encinas, un colegio exclusivo en el que estudian los hijos de la élite, pero también tres jóvenes de clase obrera que ingresan becados en este centro.



El próximo viernes 13 de marzo se estrenará la esperada tercera temporada de la producción de Netflix, que constará de ocho capítulos en los que se conocerán los entresijos, motivaciones y el autor o autores del asesinato de uno de los protagonistas.



"Yo tenía todos los pasajes comprados para ir. (Soy de Chile) y me gané los pases, y ahora perderé ese dinero por culpa de ustedes ya que cancelaron el evento. ¡No es justo!", expresó un usuario de Twitter ante la suspensión de los eventos de "Élite" en México.



Actualmente en México hay escasos casos confirmados de contagio, pero Netflix no ha sido el único que ha tomado medidas: el grupo de pop rock mexicano Zoé pospuso "hasta nuevo aviso" la conferencia de prensa que tenía programada para el viernes 13 de marzo en Ciudad de México, pese a que no aclararon los motivos.



De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de México en la noche del martes, se han confirmado siete casos de COVID-19 en el país latinoamericano y se tienen algunos otros casos sospechosos en investigación en varios estados.



En el resto de países del mundo también se están cancelando eventos, principalmente musicales, que impliquen grandes aglomeraciones de gente y en los que pueda propagarse el virus.



El ejemplo más significativo es el festival Coachella, que tendría lugar en abril en Indio (California, EE.UU.) pero que se pospuso para octubre, donde actuarán Rage Against the Machine, así como a Travis Scott, Frank Ocean, Lana del Rey o Calvin Harris.



Otros festivales como Tomorrowland, cuya edición de invierno estaba programada para este fin de semana en los Alpes franceses, el Ultra, que sería en Miami entre el 20 y el 22 de marzo, o el tradicional Festival de la Calle Ocho, también en Miami el 15 de marzo, fueron cancelados.



Por su parte, artistas de la talla de Pearl Jam, Madonna o Justin Bieber cancelaron parte de su gira debido a la misma situación.



A nivel mundial, las autoridades de salud estiman que hay más de 113.000 casos confirmados de coronavirus y más de 4.000 defunciones a causa del mismo.



Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus se ha convertido en pandemia.