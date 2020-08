Reik: "Nunca dejamos las baladas"

La banda regresa con el lanzamiento de "20-21", un EP visual en el que le vuelven a cantar al amor con sonidos románticos.

Con más de 15 años de trayectoria y muchos éxitos en su haber, la agrupación mexicana Reik abraza sus orígenes con un nuevo EP de baladas sin dejar de reconocer que ahora son parte del movimiento urbano.



"Para nosotros siempre fue bien claro que no dejamos las baladas porque siempre hubo canciones más tradicionales circulando por ahí", aseguró Bibi Marín en una entrevista con Efe.



En el 2016, la agrupación también conformada por Jesús Navarro y Julio Ramírez sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Ya me enteré" en colaboración con el cantante de urbano Nicky Jam.



Aunque los números de aprobación crecieron exponencialmente, también llovieron las críticas de quienes no aprobaban la experimentación que los músicos llevaban a cabo.



Cuatro años más tarde la aceptación del público ha crecido y entre sus colaboraciones cuentan las participaciones de artistas como Maluma, J Balvin u Ozuna, entre otros, que los han posicionado como representantes del movimiento urbano en México.





Un EP, una historia y un documental



Ahora, bien afianzados en esta escena musical, regresan a las baladas con el lanzamiento de "20-21", un EP visual en el que le vuelven a cantar al amor con sonidos románticos pero sin quitar el dedo del renglón de los sonidos urbanos para próximas producciones.

"Antes si hacías baladas en español era lo único que podías hacer y eso lo empiezas a resentir como artista, sentirte encerrado en un cajón es muy desesperante", comentó Jesús Navarro, vocalista.





Sin embargo, este regreso tiene mucho que ver con el contexto que actualmente se vive debido a la pandemia: sus ganas de sacar música nueva los llevó a retomar proyectos en pausa y crear nuevos temas que se insertarán al mundo de forma más coherente con la actualidad.



"Decidimos que era buen momento para sacar baladas, estas canciones más tranquilas que pueden conectar por el lado emocional y pensamos que no era momento para el baile, el 'perreo' y el experimento urbano, sino regresar un poquito al sonido de antes", continuó Bibi.



"20-21" está compuesto por cuatro canciones que convergen en una historia visual contada en los videos que lo componen que fueron dirigidos y encausados por Fernando Lugo, quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny, J Balvin o Anuel AA.



En este proyecto la agrupación cuenta la historia de un amor desde que empieza hasta que termina y hacen un homenaje a los afectados por el coronavirus y a todo el personal médico que ha arriesgado su vida para salvar las de otros.



"Era importante que se tocara con cuidado y mucho respeto por un lado porque una de las canciones habla específicamente del proceso de sobrevivir esta etapa tan extraña y dura, no queríamos que sonara inconsciente ni desconectado de las personas, ojalá que lo óayamos logrado", aseguro Navarro.



Este viernes 21-A han mostrado "Lo intenté todo" al lado de la cantante Jessie Reyez, el tema es con el que cierran la última entrega del EP compuesto por los temas Pero te conocí, Lo mejor ya va a venir y Con la falta que me haces.



"Lo intenté todo" fue escrita por Julio Ramírez, el guitarrista, quien aseguró que se trata de una canción que ya tenían preparada tiempo atrás.

"Le dimos cabida aquí, entendíamos que podía tratarse de alguien con quien ya no estás pero que nunca vas a olvidar", confesó.





A esto se suma un lanzamiento cercano, pero aún sin fecha exacta, de un documental que busca mostrar las dificultades, los propósitos e inspiraciones que los llevaron a pensar desde un principio este proyecto.



"Es un poco la experiencia de hacer este trabajo en estas circunstancias, cómo enfocamos todo lo que estaba pasando y esta energía en ese trabajo. Es un poco explicar cómo decidimos hacer este trabajo, el proceso de desarrollarlo y el porqué de las canciones", señaló Navarro.



También se podrán ver conversaciones entre sus integrantes o los procesos creativos de escritura, entre otras cosas que esperan compartir con sus fanáticos.



Finalmente, Jesús está convencido de que Reik está en su mejor momento en cuanto a la libertad creativa. "Estar en esta posición en donde podemos sacar una canción de súper 'perreo' y de repente este EP de cuatro canciones súper emocionales es exactamente en donde quisiéramos estar", finalizó.