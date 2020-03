Rapero R. Kelly afrontará nuevos cargos en Nueva York por violación de menor

El rapero ha sido acusado de crimen organizado y de dirigir una compañía que traficaba con mujeres y con menores que acudían a sus conciertos.

Por: EFE 02:30 PM / 13/03/2020

El rapero R. Kelly fue acusado de nuevos cargos en una corte de Nueva York por supuestamente violar a una menor de edad, a la que transmitió herpes, informaron los medios locales.



Los documentos judiciales apuntan a que el cantante le contagió esta enfermedad de transmisión sexual a una menor y a una mujer en 2015 y en 2017 y, además, es acusado de grabar vídeos de sus encuentros sexuales con la chica.



Uno de los cargos presentados contra Kelly, coacción e incitación de la supuesta víctima menor, supondría una pena mínima de 10 años de cárcel.



Se desconoce la fecha en la que el intérprete de "I Believe I Can Fly", que actualmente se encuentra en una prisión de Chicago a la espera de un juicio por otros cargos de delitos sexuales, comparecerá en los tribunales de Nueva York.



Kelly, de 53 años, ha sido acusado de crimen organizado y de dirigir una compañía que traficaba con mujeres y con menores que acudían a sus conciertos.



El cantante supuestamente forzaba a las chicas a llamarle "papá" y no les permitía salir de sus habitaciones ni comer sin su permiso.



Antes de ser trasladado a Brookyln, donde se espera que las vistas comiencen el próximo 18 de mayo, Kelly será juzgado en Chicago.



Además de Brooklyn y Chicago, el cantante se enfrenta también a cargos en Minnesota por supuestamente pagar en 2001 a una adolescente para mantener relaciones sexuales.



En noviembre pasado, una de las dos novias que vivieron y que apoyaron públicamente a R. Kelly ante las acusaciones federales en Brooklyn y Chicago desveló que ella también fue víctima del rapero, al que definió como un "monstruo".



Joycelyn Savage, de 24 años, declaró que el cantante en una ocasión la agarró del cuello hasta que se desmayó, orinó y defecó sobre ella, e incluso según su relato la obligó a someterse a un aborto quirúrgico en su residencia.