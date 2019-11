Ponce y Jacky Bracamontes presentarán el Miss Universo, datos en ¡OMG! Full Entertainment

Carlos Camargo

Pronto se hará la elección de la mujer más bella del universo. La elección será el venidero 8 de diciembre. La 68° edición del Miss Universo tendrá lugar en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, desde Tyler Perry Studios. Thalía Olvino, miss Venezuela 2019, buscará la octava corona para el país.

La participante de Miss Rusia no estará presente debido a que su visa no estuvo a tiempo y solo participará en la elección de Miss Mundo 2019. La cadena hispana Telemundo tendrá este año la transmisión y Carlos Ponce y Jacky Bracamontes tendrán a su cargo la presentación para el público hispano.

La noche del Grammy será el 26 de enero

La 62° edición de la ceremonia anual de los Grammy está programada para el 26 de enero de 2020, en el Staples Center de Los Ángeles. Alicia Keys será la anfitriona de la gala por segundo año consecutivo.

La rapera Lizzo es la favorita al acumular un total de ocho nominaciones. La siguen de cerca Billie Eilish y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno. Billie Eilish, Lana del Rey, Ariana Grande, Bon Iver, H.E.R., Lil Nas X, Lizzo y Vampire Weekend son los artistas nominados al Álbum del Año, una de las ternas más importantes.

Tras arrasar en los premios latinos, la cantante Rosalía es candidata al galardón a Mejor nuevo artista contra Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola. Además, la catalana de 26 años también recibió una nominación al Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum El mal querer.

Rosalía tendrá como rivales “X 100pre”, de Bad Bunny; “Oasis” de Bad Bunny y J Balvin; “Indestructible” de Flor de Toloache, y “Almadura”, de iLe.



Gioconda Salcedo sigue el legado del maestro Almenar Otero en Miami



Gioconda Salcedo, la reconocida vocal coach, cumple uno de sus sueños en Miami. Ya es realidad y abrió una academia vocal que ofrece una formación a cada cantante que se prepara en su Instituto, con destacados profesores de guitarra, piano y cuatro venezolano, para así educar musicalmente a los aspirantes.

Siguiendo con el legado del maestro Almenar Otero, Gioconda --de origen venezolano-- compagina sus actuaciones profesionales con la dirección del Instituto Ciencia y Arte de la Voz, ubicado en Doral.



La vocal coach y escritora de un Manuel para el cantante está pendiente de cada uno de los alumnos, de cómo se encuentran y de qué harán tras la clases. Todo es cuestión de organización y de experiencia musical. Ella lleva a más de 30 años de carrera y muchas contribuciones artísticas. Su punto de lanza no solo es la calidad de su entrenamiento práctico y efectivo en corto tiempo, sino también que el cantante saldrá con un “Demo” en la mano para colocarlo en Spotify e iTunes, entre otras compañías que esperan a las nuevas promesas del canto, la música y la composición. Además, afirma Gioconda, que a través de la Almenar Otero Fundación se puede conseguir apoyo para estos artistas, siempre que tengan un gran talento en puerta, para poder grabar su Demo.



Shirley Martins, la voz que cautiva

Shirley Martins nació para las comunicaciones y su mejor herramienta es su voz y talento para el micrófono. Su pasión: la radio y la televisión. Soñó desde niña presentar programas o noticias en una radio, en un canal de televisión o situaciones, publicidades, eventos en medios masivos y su sueño se ha cumplido, pero más aún con mucha notoriedad que hoy por hoy trasciende fronteras de su país natal Venezuela. Su currículo es muy amplio donde resaltan micros sobre salud llamado Era Vital y ser la animadora e imagen del sorteo del Triple Tigre de la Lotería de Aragua.



Shirley Martins es la voz que identifica a Radio Oasis 100.7 FM , además de conducir el espacio Entre Chicas y los micros Mi Jardín, en Radio Oasis 100.7 FM. Su norte es afianzarse en el mercado latino de Estados Unidos y poder llevar su talento, su voz, su ingenio y su dulzura a través de las ondas hertzianas. Hoy, Shirley Martins conquista corazones con su voz, es imagen en diversas promocionales y en especial de micros de bienes raíces en el sur de la Florida.



El movimiento de Siudy Garrido llega a Miami

La bailarina, coreógrafa y directora venezolana Siudy Garrido regresa el domingo 24 de noviembre al Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County para presentar su show Bailaora dentro de mí, dentro de ti, su primera obra “made in Miami”, que formaliza el debut de su compañía como agrupación local.

Es una forma de dejar sentado que diversas modalidades del flamenco coexisten y tienen presencia permanente en el sur de la Florida.

