Plácido Domingo eliminado del programa Washington Opera

Por: AP 08:00 AM / 04/03/2020

El nombre de Plácido Domingo fue eliminado del programa de jóvenes artistas de la Ópera Nacional de Washington “a la luz de los acontecimientos recientes”, anunció la casa de la ópera, luego de que una investigación independiente descubriera que el legendario tenor había acosado sexualmente a mujeres mientras ocupaba altos cargos en la compañía.

Domingo fue la figura principal en la WNO de 1996-2011 como director artístico y luego director general. Creó el programa de artistas jóvenes en 2002 y fue nombrado el Programa de Jóvenes Artistas Domingo-Cafritz en honor a él y a la Fundación Morris y Gwendolyn Cafritz.

La semana pasada, el American Guild of Musical Artists, el sindicato principal que representa a los artistas de ópera, dijo que su investigación de cuatro meses había encontrado que el cantante de 79 años había “participado en actividades inapropiadas, que van desde el coqueteo hasta los avances sexuales, dentro y fuera del lugar de trabajo”.

“Los resultados de la investigación independiente recientemente publicada impulsaron la discusión adicional y la decisión posterior” de retirar el nombre de Domingo del programa, dijo la portavoz de WNO, Rachelle Roe.

En concierto con los hallazgos, Domingo se disculpó con las mujeres que lo habían acusado de mala conducta, después de negar las acusaciones durante meses. “Quiero que sepan que realmente lo siento”, dijo. “Acepto toda la responsabilidad de mis acciones”.

Pero dos días después, cuando varias organizaciones españolas se movieron para cancelar sus apariciones, emitió una segunda declaración diciendo que su disculpa había generado una falsa impresión de que quería corregir. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, ni he hecho nada para obstruir o dañar la carrera de nadie”, dijo.

El sindicato de la ópera comenzó sus investigaciones después de la publicación de historias de Associated Press en las que varias mujeres acusaron a Domingo de acoso sexual y abuso de su poder. Todavía está en curso una segunda investigación en la Ópera de Los Ángeles, donde Domingo fue director general desde 2003 hasta que renunció en octubre.

Según las personas que hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el informe, la investigación de AGMA encontró que 27 personas fueron acosadas sexualmente o habían sido testigos de un comportamiento inapropiado por parte de Domingo en los años 90 y 2000, cuando ocupó puestos de alta dirección en las compañías de Washington y Los Ángeles.

Dijeron que otras 12 personas dijeron a los investigadores que estaban al tanto de la reputación de la estrella y que era de conocimiento común en las compañías.

WNO dijo que el nombre de su programa se cambiaría a Cafritz Young Artists de Washington National Opera, y agregó en su declaración que “reconoce el legado artístico singular y la contribución del Sr. Domingo al campo de la ópera y a WNO”.