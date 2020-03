Plácido Domingo da positivo por coronavirus

El tenor español reveló que experimentó síntomas de fiebre y tos que lo llevaron a someterse a las pruebas.

Por: Agencias 12:25 PM / 22/03/2020

El reconocido cantante español, Plácido Domingo, confirmó a través de sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.

"Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo", escribió el tenor, de 79 años, en su cuenta de Facebook.

Además, Domingo ha instado a su seguidores a "que sean extremadamente cuidadosos, sigan las pautas básicas lavándose las manos con frecuencia, manteniéndose al menos a 2 metros de distancia de los demás, haciendo todo lo posible para detener la propagación del virus y, sobre todo, ¡quédense en casa si pueden!"

"Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, por lo que esperamos poder volver a nuestra vida diaria normal muy pronto. Siguan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y proteger no solo a ustedes mismos sino a toda nuestra comunidad", concluyó el cantante.