Video / Ricky Martin y Sebastián Yatra se unen en 'Falta amor'

La melodía es una versión del tema original que formó parte del álbum que el intérprete de "Cristina" lanzó en el 2019, titulado Fantasía.

Por: EFE 08:00 AM / 27/03/2020

Sebastián Yatra y Ricky Martin grabaron el dueto de su canción Falta amor, que salió este jueves 26 de marzo, hace casi seis meses por lo que el artista colombiano aún no puede creer cuánto parece "una premonición" de lo que está sufriendo el mundo ante los estragos creados por la pandemia del coronavirus.



"Es un video como premonitorio", reconoció Yatra en una entrevista a Efe desde su casa en Medellín (Colombia), donde permanece aislado con su familia desde hace más de dos semanas como medida de prevención.



"Si te fijas yo voy saliendo de las cenizas y poco a poco vamos renaciendo" dijo el artista colombiano.



Martin, por su parte, aparece amarrado y a medida que van transcurriendo las escenas del video, dirigido por Carlos Pérez, el artífice de la parte visual de "Despacito", entre muchas otros videos musicales, va cobrando fuerzas hasta emerger libre.



"La emoción del final representa esa explosión de soltar todo lo malo y volver a empezar con todo y recuperar el amor que nos falta", indicó Yatra.



Para el artista, fue impresionante ver el video en el contexto de la crisis de salud que vive el mundo y remarcó que lo ve "como un renacer”.





También lo comparó con una "purificación", una palabra que le mencionó Martin, al que describe como uno de sus "ídolos” y con el que espera poder salir de gira en agosto en un tour que describe como "histórico" y al que también se ha sumado Enrique Iglesias.



Los colores oscuros, con muchos negros y grises, dominan el video. Bailarines de diferentes orígenes étnicos giran en torno a los artistas, con las caras cubiertas con tapabocas negros. Alrededor de ellos hay desolación.



"Falta amor" es un tema que Yatra compuso con los compositores y productores Andrés Saavedra y Mauricio Rengifo y canta en solitario en su último disco "Fantasía". Desde un principio pensaron que el artista puertorriqueño era el complemento ideal para acompañarlo en esta canción, "pero por meses no pasó nada".



Tres días antes de la filmación del video, "yo estaba en España y Ricky me llamó y me dijo: ´Hermano, ¿todavía se puede hacer algo con la canción´?", recordó el intérprete.



Luego de esa llamada detuvo todo y aseguró que fue una de las mejores decisiones que ha tomado en la vida.



La canción es una balada de desamor, con el sonido fresco del pop de Yatra, quien desde el principio de su carrera se ha negado a quedarse en un solo género, e incluso, un solo idioma.



"Este es el mejor video de mi carrera y Ricky lleva la canción a otro nivel. Quedó brutal", celebró.



También ha descrito como brutal el aislamiento social en el que lleva más de dos semanas. "Llegué a Colombia desde España y decidí ponerme en cuarentena preventiva para no enfermar a nadie", explicó.



Ahora comparte con su familia y desde hace más de una semana les lee cuentos y les canta a los niños que se conecten a su cuenta de Instagram, todas las noches a las 7:00 pm.



"Tengo, como todos, buenos y malos momentos con esto. Pero en general estoy aprovechando para hacer lo que es importante para todos. Estar con la familia, tener ratos de introspección, pensar en lo que está pasando", reconoció el artista de 25 años.



También manifestó que "todos tenemos que quedarnos en casa, pensar y rezar a Dios, o a quienes quieran. Cada quien sabe en lo que cree, pero hay que aprender de esto".



Durante su permanencia en casa, para acortar la distancia también se conecta con su novia, la actriz y cantante argentina Tini Stoessel, con quien debería estar filmando una serie en estos momentos.



"Aunque me gustaría estar con ella, me gusta que también tenga tiempo para estar con su papá, su mamá y su hermano", señaló.



Después de declararse dispuesto a cumplir con el aislamiento y hacer "todo lo que sea necesario" para acabar con el virus, el cantautor tiene muchas ganas de retomar su carrera porque el futuro incluye "planes de ir a Europa, Centroamérica", señaló.