Película colombiana Los conductos fue premiada Festival de Berlín

El filme colombiano dirigido por Camilo Restrepo ganó el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 06:26 AM / 02/03/2020

El colombiano Camilo Restrepo ganó este sábado el premio a Mejor ópera prima con la película Los conductos en el 70 del Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale, el más importante de Alemania y uno de los festivales triple A europeos.

Durante la rueda de prensa posterior a la premiación, Restrepo expresó su gratitud a la nueva sección por “querer poner lo que antes era denominado la periferia del cine en el centro” y por haber sido invitado a participar en ella.

El director Camilo Restrepo con el Premio a Mejor Ópera Prima por la película Los conductos en los Berlinale 2020.

“En esa periferia del cine”, añadió, “se hacen unas películas muy interesantes que a veces son mal vistas o poco vistas, y en este momento Encounters les da una luz muy especial”.

Esta coproducción colombiana, brasileña y francesa no habría sido posible sin la “familia mundial que hemos formado”, afirmó por su parte una de las productoras de la película, Helen Olive.

El brasileño Andre Mielnik, coproductor de la cinta, agradeció al festival el apoyo al cine latinoamericano “en un momento en el que no tenemos financiación pública”, dijo.

“Tuvimos que ponernos a nosotros mismos en riesgo, nuestro trabajo, nuestras carteras, y sobre todo por la creencia de que al final estábamos haciendo la película que queríamos hacer, no era por la Berlinale ni por los premios”, explicó el coproductor brasileño.

Los ganadores del premio a mejor ópera prima se llevaron 50.000 euros (55.000 dólares) a repartir entre el director y los productores, concedidos por Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film und Fernsehrechten (Gwff), sociedad que protege los derechos de cine y televisión.

En esta edición se premio con un Oso de Oro al film iraní There is no Evil, dirigida por Mohammad Rasoulof, director estuvo ausente durante la gala por imperativo de Teherán, en un nuevo exponente del compromiso político y fílmico del festival.