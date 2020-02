Pedro Capó halla un nuevo sonido en "Buena Suerte"

Esta canción sigue al éxito mundial "Calma", con el que, como reconoció, marcó un antes y un después de su carrera.

Por: EFE 12:29 PM / 13/02/2020

Pedro Capó tiene un objetivo claro: consolidar su carrera como solista con "Buena Suerte", la canción que estrena este miércoles con un sonido muy "caribe pop" fruto de su trabajo en el estudio y que es antesala de su próximo álbum.



"Me ha salido supernatural, sin buscar nada específico", señalo en una entrevista con Efe el cantante puertorriqueño.



Esta canción, que el artista compuso en colaboración con Alex Palmer y Gabriel González, sigue al éxito mundial que supuso "Calma", con el que, como reconoció, marcó un antes y un después de su carrera.



"Solo puedo soñar -con que se acerque al éxito de 'Calma'-, se trata de una canción hecha con toda la ilusión del mundo", destacó el músico de 39 años y ganador del Latin Grammy en tres ocasiones.



Eso sí, Capó dijo no sentirse en absoluto presionado por repetir ese éxito, tras destacar que se trata de una canción que habla de la mística de que se conjuguen situaciones perfectas.



"El tema lo definiría como 'Caribe pop' con influencia de reggaeton", destacó Capó, que incluso ve reminiscencias andinas en "Buena Suerte".



El cantante sostuvo que cada vez que se expone a un nuevo tema lo hace con honestidad y que es inevitable que en sus canciones salgan notas de lo puertorriqueño que lleva dentro.



En cuanto a la posibilidad de que con "Buena Suerte" se pueda grabar en el futuro alguna versión en la que intervenga algún otro artista, señaló que "no le cierra la puerta" a esa posibilidad y que siempre está abierto a colaboraciones.



Capó se consagró en 2018 como estrella mundial con el hit "Calma" (remix), que cuenta con una versión en la que participa el cantante Farruko, sencillo certificado Diamante en Estados Unidos, México y Perú, además de multiplatino en Latinoamérica y Europa.



Sobre si ha dejado un poco de lado su faceta de compositor para centrarse más en la vertiente de cantante, matizó que la composición "siempre va a ser el ancla" de su carrera, aunque sí es cierto que en los últimos tiempos se ha concentrado en temas dirigidos a él mismo.



"La prioridad ahora soy yo", destacó Capó, que con "Calma (Remix)" alcanzó la posición 5 del TOP 50 de la lista Global de Spotify, convirtiéndose en uno de los pocos temas completamente en español en llegar las primeras posiciones del listado.



Capó reconoció que ese vuelco musical le ha alejado algo de su faceta de actor, que le llevó a protagonizar películas como "Shut Up And Do It" y "Paraiso Travel".



"Me encuentro en un momento superproductivo musicalmente", resaltó, tras matizar que siempre habrá tiempo de retomar su trabajo en la actuación.



El artista señaló que "Buena Suerte" es el adelanto a un disco de doce canciones que se espera que salga al mercado el próximo mes de mayo.



Además, adelantó que en ese nuevo trabajo incluirá algún tema en inglés, un idioma en la que dijo sentirse bien, aunque matizó que el español es con el que mejor se identifica culturalmente.

Sobre Puerto Rico



El cantante también se refirió a todos los problemas que ha sufrido Puerto Rico en los últimos tiempos en forma de huracanes, crisis políticas y últimamente terremotos, lo que como confesó le hace sentir "consternado".



Respecto a los actuales gobernantes que llevan las riendas del Estado Libre Asociado de EE.UU., recordó que en el próximo mes de noviembre habrá elecciones, momento en el que habrá la oportunidad de provocar cambios.



Durante 2019, Capó recibió múltiples nominaciones en premios como los Latin Grammy, Latin American Music Awards, NRJ Music Awards, MTV MIAW, Kids Choice Awards y Premios Juventud entre otros.



El artista hace su debut en actuaciones este mes de febrero en el Festival de Viña del Mar (Chile), donde presentará el sencillo "Buena Suerte".