Paul McCartney elige las paredes de México para promocionar su nuevo disco

Por: EFE 04:41 PM / 09/12/2020

El músico británico Paul McCartney eligió a la Ciudad de México, entre algunas otras, para mostrar adelantos de su nueva producción musical al publicar en una pared de la capital mexicana la partitura de "Pretty Boys".







Un espectacular mural ubicado en un estacionamiento de la céntrica Zona Rosa de la capital mexicana anuncia que el 18 de diciembre llegará el resultado del "rockdown", como denominó su situación en cuarentena y que vivió durante casi todo 2020







"Escrita, compuesta y producida por Paul McCartney", dice la leyenda al final de la partiura de la canción, cuyo proceso de pintura compartió el mismo cantante el pasado 6 de diciembre por redes sociales a través de un video en cámara rápida.







El adelanto del sencillo es un tanto inusual, pues solo aquellos que sepan leer música podrán saber a qué suena la primera canción del cantante inglés.







Sin embargo, Ciudad de México es una de las 12 ciudades en cuyas paredes el músico británico decidió compartir su obras.







En Toronto, Los Ángeles y Sídney, por ejemplo, se develaron los temas Women and Wives, Deep Deep Feeling y Lavatory Lil, que algunos seguidores ya han compartido cómo suenan en redes.







El disco, que verá la luz a finales de año, lleva por título McCartney III y es fruto de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.







Según dijo el exintegrante de The Beatles, no tenía planeado nada concreto en cuanto a su música pero finalmente se dio cuenta de que estando en casa componía para sí mismo lo que a él le gusta, sin tener que pensar en lo que funcionaría.







Este 2020 se cumple medio siglo desde que el artista publicó en 1970 su primer disco fuera de la banda que lo vio crecer y que tituló McCartney. En 1980 lanzó McCartney II y en este peculiar 2020 escribió el tercer volumen.