Pareja en silla de ruedas inspira en el Mundial de Baile Latino en Colombia

EFE

Con la energía de la salsa, sobre una silla de ruedas o con una prótesis, bailarines inspiraron este miércoles 11 de diciembre a miles de espectadores en la ciudad colombiana de Medellín durante su participación en la X edición del Mundial de Baile Latino, que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos.



En una danza "sin límites", las estrellas de la jornada probaron que "si tienes cuerpo, puedes bailar", al presentar coreografías con un alto grado de dificultad que los jurados calificaron como llenas de "pasión" e "inspiradoras".



La colombiana Yenifer Montiel, de 18 años, derrumbó en el escenario del Centro de Eventos Plaza Mayor cualquier imaginario sobre el baile al presentarse en la categoría "solista semiprofesional", en la que compitió con bailarinas sin limitaciones físicas.

Enfundada en un traje turquesa lleno de brillo, la joven lució con orgullo su prótesis de la pierna derecha, que no la privó de exhibir todo su sabor latino y sorprender con movimientos durante el minuto y medio que duró su presentación con la salsa "Arrepiéntete".



"Es algo genial. Cumplí el sueño que tenía. Me hace muy feliz estar acá", expresó a EFE Montiel acerca de su primera participación en el campeonato de baile.



Relató además que siempre ha competido en la "categoría normal", pese a que hay "un poco más de riesgo" al no poder flexionar la rodilla como sus rivales.



"Tengo mis estrategias para sacar bien los pasos", confesó la bailarina, quien fue exaltada por el jurado por ser "una inspiración" y transmitir "fuerza".



Trabajo de pareja



En la categoría "Sin Límites", los aplausos fueron para la pareja chilena conformada por Daniela Zapata y Felipe Morales luego de las acrobacias que ensalzaron su performance en la participación en Medellín.

La pareja chilena conformada por Daniela Zapata y Felipe Morales cautivaron al público.





"En la diferencia está la gracia. Veo a la discapacidad de una manera muy natural", dijo a EFE Zapata, quien conectó con el público por la habilidad con la que maniobró en su silla de ruedas para entregar un número impecable en el escenario.



Su pareja, que no tiene ninguna limitación y ostenta incluso el título de tricampeón mundial de Chachachá, invitó a los bailarines profesionales a unirse a personas con discapacidad para enviar un mensaje de inclusión a través de la danza.



"Hay que tomar en serio esta categoría y darle profesionalismo", afirmó Morales, también tetracampeón suramericano de salsa cabaret, quien señaló que el reto junto a 'Dani' está en agregarle "más dificultad" y distintas técnicas de danza.



"No hay ningún límite. Somos como cualquier pareja, incluso le sacamos provecho a la silla", acotó el chileno, quien agregó: "Practicamos mucho, hubo muchas caídas para poder lograr lo que hoy en día hicimos", contó a Efe Morales.



Para Zapata, que ganó en 2016 esta competencia y quedó en segundo lugar en 2017, esta edición del mundial fue difícil de asumirla por la situación social que atraviesa Chile, pero desde Medellín "mostramos que estamos más que nunca con nuestro país y que saldremos adelante las personas con discapacidad".



En el Mundial de Baile Latino 2019, que se extenderá hasta el viernes, participan cerca de 2.000 bailarines de 40 países en 200 categorías entre ritmos como salsa, bachata, tango, baile urbano latino, chachachá y samba.