Para el elenco de 'Rápido y furioso', la memoria de Walker sigue siendo fuerte

Por: AP 08:10 AM / 01/02/2020

Vin Diesel dice que es el espíritu de Paul Walker lo que lo motiva a seguir protagonizando la saga "Rápido y furioso".

Diesel y el elenco hablaron del recuerdo de su difunto compañero de pantalla en un evento especial en torno al próximo lanzamiento del noveno capítulo de la franquicia, "F9: Fast and Furious 9".

La reciente muerte de Kobe Bryant le recordó a Diesel la pérdida de su amigo.

"No puedo hacer un 'Fast' sin Pablo en mis pensamientos, en mi actividad diaria, en mi enfoque de cada escena", dijo Diesel, invocando su apodo cariñoso para Walker. "Su espíritu debe vivir en esta saga, porque su espíritu, en muchos sentidos, es lo que me impulsa a continuar la saga".

La película se apoderó de un parque en Miami para el evento de debut "The Road to F9 Concert & Trailer Debut" con un concierto protagonizado por Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth y otros.

La multitud incluía a la familia de Diesel y a la hija de Walker, Meadow. Los fanáticos vieron por primera vez la película , que incluye acrobacias más grandes que la vida que involucran una variedad de autos corriendo, chocando e incluso volando por el aire.

Ludacris, el rapero que ha interpretado a Tej Parker en la franquicia, abrió el programa y, antes de presentarse, habló de cómo la familia "Fast and Furious" honra a Walker.

“Comenzamos con oraciones. Siempre hablamos sobre la familia y lo importante que es la familia, y esta es toda una familia, todo este elenco. Estoy hablando de dentro y fuera de la pantalla. Creo que eso es lo que hace que nuestra química sea tan buena. Y siempre es un recuerdo y una motivación de cómo cumplimos con nuestro deber y honramos a Paul Walker, y ahora incluso a Kobe Bryant, de asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer la mejor película posible, para que resuene con todos - El amor y la familia que inculca ”, dijo Ludacris.

Antes de interpretar su canción, "See You Again", Wiz Khalifa y Charlie Puth hablaron sobre lo que significaba crear música que rindiera homenaje a Walker después de su muerte en un accidente automovilístico en 2013.

“Muchas personas lidian con las pérdidas de diferentes maneras, y esta fue una oportunidad para poder no solo reflexionar sobre ello, sino también tratar de ayudar a las personas a superarlo. Y la música puede hacerte sentir mejor. Puedes expresarte ”, dijo Khalifa. “A veces no necesariamente lloras cuando sucede algo, pero puedes escuchar una canción y eso puede sacarte esa emoción. Y así es como te gusta limpiar, y te va mejor después, ¿sabes lo que digo? Entonces, poder tener la canción tan poderosa y el tema tan poderoso como es, es una verdadera bendición ”.

Puth dice que se siente humillado por el poder de la canción.

“Escribí esa canción hace cinco años, y aquí toma muchas formas, tamaños y vidas, mucho más de lo que inicialmente pensé que sería. Así que estoy muy humillado por todo esto ”, dijo Puth.

El director Jon Lin, que trabajó con Walker, dice que la muerte de Bryant sirve como recordatorio.

"Realmente te recuerda que mires a tu alrededor y aprecies todo", dijo. “Creo que ser una gran parte de esta familia, es algo que podemos mirarnos el uno al otro y realmente mirar hacia atrás y apreciar. Y a medida que avanzamos, no damos nada por sentado ”.

Michelle Rodríguez dijo que la nueva película tiene todos los trucos que desafían la física de sus predecesores, y algunos más.

“Este está empujando todas las líneas. La línea dramática se empuja muy fuerte. La línea de acción es presionada realmente ", dijo Rodríguez, quien bromeó diciendo que hay un nuevo miembro sorpresa de la familia" Furious "que será presentado en" F9 ".

“Siempre me pregunto cómo superan al último. Y luego digo: 'Oh, así es cómo' ", dijo Rodríguez.

"F9: Fast and Furious 9" se acerca a los cines este mes de mayo.