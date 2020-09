Pablo Herrero, el español detrás del tráiler de Dune

Herrero confesó que en un proyecto largo como el de "Dune" hay "muchos días" de preguntarse si merece la pena, de trabajar noches hasta las mil y de no descansar los fines de semana.

Por: EFE 08:00 AM / 13/09/2020

Miles y miles de personas se mordían las uñas el miércoles ante el estreno del tráiler de Dune, pero pocos estaban más pendientes que Pablo Herrero, un español que había trabajado durante 18 meses en el primer adelanto de una de las películas más esperadas del año.



"Ver que el tráiler sale a la calle, que lo vea el público, y, sobre todo, la acogida que ha tenido, te da una sensación de orgullo y hace que haya merecido la pena todo el trayecto", aseguró a Efe.



Las primeras imágenes de "Dune", con Denis Villeneuve a los mandos y un reparto de ensueño (Timothée Chalamet, Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa...), arrasaron en las redes sociales e impulsaron (aún más) las enormes expectativas de esta cinta de ciencia-ficción.



Pero detrás de esos 3 minutos y 4 segundos de tráiler, hay un larguísimo proceso y jornadas eternas de trabajo.



Así se hace un tráiler



Madrileño y con ocho años viviendo en Estados Unidos, Herrero es productor creativo en una agencia y admite, entre risas, que algún amigo suyo aún no tiene claro a qué se dedica.



"Básicamente, yo hago marketing para películas. Dentro de eso hay una parte concreta que se llama 'creative advertising', que hace los materiales para la promoción de películas, principalmente el tráiler y el póster", detalló.



Así, Herrero está especializado en idear tráilers y spots de televisión y redes sociales para estudios como Warner Bros. o Disney y también para plataformas como Netflix.



La gestación de un tráiler, por el que varias agencias compiten hasta que el cliente se decanta por la mejor, puede comenzar de diferentes formas: a veces solo con el guion y otras viendo los "dailies" (metraje diario sin editar).



"El escenario ideal es cuando ya te mandan una película hecha o en una fase preliminar sin efectos especiales, que es como nos llegó 'Dune'", explicó.



"Entonces haces un 'breakdown' (análisis) de la película, ves qué material tienes y empiezas a elaborar cuál es la historia que quieres contar. El estudio analiza qué estrategia quieren seguir para sacar al mercado una película: cómo queremos posicionarla, a quién nos queremos dirigir, cómo queremos presentarla al mundo", detalló.



Ahí empieza un curioso equilibrio de fuerzas.



Por un lado, un tráiler debe mostrar lo suficiente para seducir pero no demasiado como para destripar la trama: que te deje con ganas.



"Tiene que contar una historia suficientemente interesante y cautivadora para la gente pero sin perder esa ilusión de lo que vende la película", apuntó.



"Esa es la magia que tienes que guardar", añadió.



En otro sentido, el tráiler tiene que convencer al estudio pero también a directores, productores e incluso actores en algunos casos.



"Denis Villeneuve es un director que tiene mucho poder y mucho que decir sobre su película así que igual estuvo más involucrado que otros directores en este proceso", contó.



Herrero explicó asimismo que el compositor Hans Zimmer aportó su granito de arena al tráiler.



"Le encantó lo que habíamos hecho y lo único que quería (...) era coger nuestra música y cambiar ciertos elementos para hacerla más próxima a la banda sonora que el había compuesto para la película", concretó.



Herrero confesó que en un proyecto largo como el de "Dune" hay "muchos días" de preguntarse si merece la pena, de trabajar noches hasta las mil y de no descansar los fines de semana.



Y aunque cita a "Blade Runner 2049" (2017) o "A Star is Born" (2018) como otros trabajos de los que está muy orgulloso, el de "Dune" ha sido especial.



"Lo siento como más propio porque es en el que más trabajo, esfuerzo y sudor he puesto. Y realmente creo que es una pieza que está teniendo muy buena acogida, no solo entre el público sino que también dentro de la industria está recibiéndose con muchísimos halagos", indicó.



Por último, dio algunas claves de lo que debe tener una buena campaña.



"Siempre pongo como ejemplo, y lo digo con miedo porque son amigos (sonríe), que uno de los mayores éxitos que Warner Bros. ha tenido en los últimos años fue 'Suicide Squad' (2016). La campaña de marketing hizo que fuese un éxito de taquilla mundial pese a que la película tuvo unas criticas horribles, probablemente no desmerecidas", argumentó.



"Eso es lo que hace un buen tráiler y una buena campaña: lleva gente al cine y te genera una promesa de que va a ser una experiencia y que lo que vas a hacer es algo nuevo, que te va a hacer sentir, que te va a llevar a un viaje", cerró.