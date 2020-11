Oscarcito regresa convertido en "Yakozuki"

"Los Mágicos" llevan la Navidad zuliana a EE UU. Esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 02:18 PM / 07/11/2020

Haciendo honor a los grandes guerreros de la antología oriental. Como enviado por los dioses desde el Olimpo. Con nuevas técnicas de combate y un poder por reflejar su esencia y emulando a un guerrero ninja, y con honores, regresa Oscarcito convertido en Yakozuki, su nuevo nombre.

Haciendo un poco de memoria, fue en el 2010 cuando causó un revuelo internacional con temas como Tumbayé, Tú eres perfecta y No te tengo a ti. Su talento se ha visto plasmado en producciones para grandes artistas como Jennifer Lopez con "El Anillo", Will Smith y Marc Anthony en "Está rico", Víctor Manuelle con "Si tú me besas", Thalía en "No me acuerdo", y Natti Natasha, entre otros.

Haciendo un video de su historia, el artista venezolano confirmó el cambio de su nombre artístico a Yakozuki. Luego en instagram reafirma el cambio de nombre, borrando todos sus posts anteriores. Y es que Yakozuki comienza a escribir su propia historia musical.





"Los Mágicos" llevan la Navidad zuliana a EE UU

"Neguito" Borjas, Nelson Arrieta y Ronald Borjas son “Los Mágicos” y vienen con una súper gira de presentaciones en EE UU: Utah, Atlanta, Houston y Miami, entre otras ciudades . Además, cuentan con la escena y coreografía de Marcy González, haciendo una plataforma llena de color y mucho sabor zuliano. Los tres mosqueteros del sabor zuliano se juntaton en una gira producida por EmporioGroup y pretenden llevar el sonido de la gaita, el sabor y la manera de celebrar la Navidad en el Zulia por el territorio americano.









Netflix anunció su propuesta navideña



Como era de esperarse, Netflix no dejaría a sus millones de suscriptores sin una guía para disfrutar de los mejores títulos enmarcados en la onda navideña para disfrutar de su pantalla en familia. La propuesta para quedarse pegado a la pantalla de Netflix en ea epoca son las siguientes: Las crónicas de Navidad, Un príncipe de Navidad trilogía, El calendario de Navidad, Navidad en África, Navidad, loca Navidad, Klaus, Amor de calendario, Noches blancas, El caballero de la Navidad, Intercambio de princesas, Nailed It! Felices fiestas, Sugar Rush Delicias Navideñas y Operación Feliz Navidad, entre otras.



Alex "La Revelación" vuelve con producción El Renacimiento





Alex "La Revelación" vuelve a los ruedos musicales por todo lo alto y lo hace con el lanzamiento de su nueva producción titulada El renacimiento.

El artista se encuentra preparando lo que será su gran regreso a la industria musical. Actualmente cuenta con el respaldo de Colombia Music Inc, una plataforma de producción y promoción artística, la cual está trabajando su imagen renovada. Recordemos que en el 2018 se presentó en el Poliedro de Caracas en la “Expoferia Internacional del Cacao 2018”, donde promocionó su sencillo Recorriendo mundos.

El cantante comenzó en la palestra musical en el 2013, incursionando en los géneros de merengue, salsa, bachata, música tropical y urbana. Alex siempre dejó marcado su gran talento en sus temas, destacándose: Aquí estoy yo y Recorriendo mundos .