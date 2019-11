Oscar D’ León estrena canción en alta mar, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

Carlos Camargo

Oscar D' León feliz porque acaba de lanzar un nuevo tema de su propia autoría llamado “Vamo’ a bailar” y a decir por sus seguidores, personalidades de la industria y salseros de pura cepa, es un tema que pronto convertirá en un éxito total a nivel mundial. Posee los ingredientes de su estilo, arreglos musicales y su swing que lo ha caracterizado a lo largo de sus ya 47 años artística. Por estos días ofrece su maravilloso show a bordo del crucero Aventura Dance Cruise, desde Miami a República Dominicana. Allí estrenó su nuevo tema. Y este 29 de noviembre regresa a Venezuela para una presentación en el Hotel Eurobuilding y en la isla de Margarita en marco de la serie de conciertos de "Salsa Legend".

Venezolano Rodoldo Salas estelariza nueva novela de Televisa

Televisa arrancó con nuevo proyecto dramático que protagonizan Livia Brito, Daniel Arenas y el venezolano Rodolfo Salas y que esta semana se estrenó en México en horario estelar por Las Estrellas. Médicos es la telenovela producida por José Alberto Castro y aterrizará próximamente en el prime time, que narra la historia de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente enfrenta el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas, mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida.

es un médico cirujano, responsable y muy preparado. Siempre dispuesto a apoyar a quien lo necesite. Tiene un gran corazón y siempre se preocupa por sus pacientes.



David Bisbal canta tema principal de “Frozen 2”



El cantante David Bisbal ha sido el elegido por Disney para cantar la canción principal de la nueva entrega de "Frozen". Tiene por título Mucho más allá y, como confiesa el propio David, se trata de un "reto difícil".

El tema es la versión en español de la canción original “Into The Unknown”, interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos. “Frozen 2” vuelve a contar con guion de Jennifer Lee, que también repite como directora junto a Chris Buck. Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad y Jonathan Groff repetirán sus roles en la versión original junto a nuevos fichajes como Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown.

El arte de Lenny Dos Ramos recorre el mundo

Lenny Dos Ramos es un artista global. Empezó su carrera profesional en su tierra natal, Venezuela. Luego de mucha experiencia, tenía la visión de hacer carrera en Estados Unidos y cumplir su sueño americano. Pero para certificarse se instaló en Miami. Lenny ha logrado entrar y destacarse como uno de los mejores en restauración, protección y embellecimiento de híper autos y autos exóticos.

Actualmente forma parte del staff de Image Premium Detailing, una de las empresas más destacadas e importante en el área de restauración automotriz en Miami, Florida, donde se especializa en autos exóticos e hiperautos de marcas de alta gama tales como Lamborghini, Ferrari, Pagani, Bugatti, Aston Martin, Audi, Porsche, Rolls Royce, Mclaren entre otras. Su arte recorre el mundo sobre ruedas.

Mike Reyes con "Mala Tuya" se lanza al ruedo internacional

Mike Reyes es un artista global que sueña con la internacionalización, cosa que está en el rumbo definitivo. Desde niño supo que la música era su norte. Se preparó arduamente en clases de canto. Ahora el joven cantante busca su internacionalización con su tema llamado Mala Tuya, de la mano del famoso productor venezolano Reggie El Auténtico. Con “Mala Tuya”, Mike presenta una propuesta innovadora para el mercado internacional; dejando una tendencia dentro del género urbano con una letra contagiosa, música y melodía que define el cantante como su esencia en una sola pieza. "Mala Tuya” demuestra su manera de expresar que la voz, la música y la sensualidad van en conjunto dentro de un género que incluye una mezcla del baile con la seducción muy típica en las pistas latinas.

John Legend, elegido el hombre más sexy del mundo

John Legend fue elegido el “hombre vivo más sexy del mundo” en 2019 según la revista People. Es el tercer artista negro que se corona en la aclamada lista desde su existencia. Legend, de 40 años es uno de los ganadores de los Egot (que incluye los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony) más jóvenes de la historia. Él y su esposa son una de las parejas más populares de Hollywood. Y ahora, John Legend es el “hombre vivo más sexy de 2019” de People.

