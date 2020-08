Orquesta de Las Naciones une a 50 países en una sola voz

Este 12 de agosto a las 7:00 pm se hará la presentación oficial del video, en el que se interpreta la canción Iguales, de Diego Torres. Esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 10:46 AM / 09/08/2020

Por primera vez en la historia de la música, 50 naciones y más de 100 artistas aficionados se unirán para hacer un llamado, a través de la música, a la unión y solidaridad.

Con el objetivo de unir países y demostrar que en estos momentos difíciles no existen fronteras, y que la cultura y el arte puede ser un aliciente, la Orquesta Joven del Ecuador, a través de la Fundación para el Desarrollo Musical Amazonart, han formado la Orquesta de Las Naciones, una iniciativa que integra 50 países. Este 12 de agosto a las 7:00 pm se hará la presentación oficial del video, en el que se interpreta la canción Iguales, de Diego Torres.

La Orquesta de las Naciones la conforman Venezuela, Irán, Israel, EE UU, Honduras, Ecuador, Colombia, Palestina, Indonesia, Rusia, India, Afganistán, Puerto Rico, China, Australia, entre otros que, por medio de la música, desean promover la integración, fomentar la solidaridad y crear una cultura de paz, con un solo mensaje Todos somos iguales.



Carlos Scoffio apuesta a la música y la cultura



El venezolano Carlos Scoffio, destacado productor, sigue creciendo en el ámbito de la cultura y las artes, a escala internacional.

Está a todo tren en la promoción de su más disco hecho para Igor García -mundialmente conocido como el violinista venezolano que deleita a los españoles en la cuarentena- “Arias de Ópera”, grabado en Madrid y mezclado en NYC por Glen Swan y masterizado por Vlado Meller, en Carolina del Norte USA.

También está sobre el disco de Tom Vivas, cantautor venezolano que está en plena etapa de promoción, grabado en Caracas.



L.Lectric lanzó tema Who I am







El cantautor afroamericano L. Lectric, luego de un período ausente de los estudios de grabación, lanzó su nuevo tema llamado Who I am.

El propio artista habló de su canción: Quién soy surgió de ser vulnerable a mi mentalidad de encarcelamiento. Mis pensamientos se convirtieron en un veneno en mi mente y este veneno se convirtió en fruto de mis indiferencias que la gente me criticaba. No fui capaz de exponerlos fácilmente al principio, hasta que navegué por él.

El efecto diario que tuvieron en mí se volvió normal, sin que me diera cuenta. Por el tono de fondo de Who I am, sientes que el fondo tiene una base depresiva. Esas no fueron mis intenciones inicialmente, pero ese fue el escenario que se estableció para la tonalidad de esta canción. No solo prosperé en este tono, sino que realmente lo viví y lo derroté. Los tonos y gestos vocales cuidadosamente planificados, demostraron que era correcto. Ante los desafíos, su única derrota, solución o fracaso. Conocía la historia general del resultado "Quién soy" porque lo viví, lo enfrenté y lo derroté. "Who I Am" es un triunfo, pero llegar allí fue muy inimaginable”, remató el cantante de R&B.

Carolina Sandoval y sus trasnochos





"¿Ustedes creen que un padrino o una madrina serían capaz de hacerle tal daño a una ahijada?". Así lo preguntó la periodista venezolana Carolina Sandoval en su acostumbrado "Transocho con Caro".

Desde su salida de ‘Suelta La Sopa’, Carolina Sandoval ha dedicado casi todos sus ‘El Trasnocho con Caro’ a lanzar indirectas o contra sus ex jefes, sus excompañeros o el show.



El show, el pasado 5-A, estaba dedicado a una ‘carta’ que había recibido de una fan, donde le pedía que tratara el tema de los padrinos. Recordemos que el padrino de su hija más pequeña, Amalia Victoria, es Carlos Mesber, el CEO de High Hill, la compañía que es dueña del título de Suelta La Sopa, show que coproducen con Telemundo, y el exempleador de la "Veneno" Sandoval.

Entre ironías y chistes de doble sentido sobre la mala elección que a veces se hacen de los padrinos, y preguntando si la iglesia permitía cambiarlo, Carolina hizo una denuncia aún más fuerte, sobre un seguro médico.