Operado del corazón el salsero puertorriqueño Tony Vega

Por: EFE 09:45 PM / 12/05/2020

El salsero puertorriqueño Tony Vega se recupera favorablemente este martes 12 de mayo, tras haber sido operado del corazón en un hospital de Atlanta, Georgia (EE UU), informó su familia en las redes sociales.



El lunes en la noche, el intérprete de éxitos como Ella es, Esa mujer, Aparentemente o Haremos el amor fue trasladado a un hospital de Atlanta "por un fuerte dolor en el pecho", detalló la familia del artista en un comunicado de prensa.



"Después de una revisión por sus médicos, nos informaron que tendrán que realizar una delicada intervención en el corazón", abundó la familia de Eladio Antonio Vega Ayala, nombre verdadero del cantante.



Tras la intervención, que culminó a las 08.35 hora local de Atlanta (12.35 GMT), el personal médico que está atendiendo al salsero "nos comunicó que gracias a Dios se logró el cometido de la cirugía, luego de una larga noche", indicó la familia de Vega.



"Nuestro querido Tony, aunque está muy adolorido, está respondiendo favorablemente a la operación", destacó la familia del cantante.



"El proceso aun no termina, el camino es largo por delante, pero en este momento damos gloria a Dios por haber concedido nuestra petición, la de ustedes, y por usar a los médicos y las enfermeras que lo han atendido para que continúe con nosotros. ¡Gracias Señor!", enfatizaron los allegados del salsero.



Debido al delicado proceso, la familia de Vega pidió a su seguidores que "no cesen las oraciones" para una pronta recuperación.



"Nuestro deseo es poder por lo menos hablar con él en algún momento de hoy verle, aunque sea por celular", dijeron.



"Apreciamos su comprensión y paciencia en el proceso, sabemos que muchos querrán saber más detalles de lo que está pasando y lo agradecemos grandemente. Pedimos que por el momento, nos concedan un tiempo para su recuperación. Cuando tengamos nueva información la haremos llegar. Gracias nuevamente, Dios les bendiga", puntualizaron.



Esta no es la primera vez que Vega sufre un quebranto de salud, pues en agosto de 2017 el salsero tuvo que ser hospitalizado en la localidad de Palmira, en el suroeste de Colombia, luego de un espectáculo que ofreció en la Feria Nacional de la Agricultura.



Vega arrancó su carrera con la orquesta del fenecido pianista Raphy Leavitt, y luego pasó a la de Willie Rosario, con quien fuera uno de sus cantantes en la década del 80, y en cuyo tiempo también estuvo Gilberto Santa Rosa.



Con Rosario, Vega grabó otros exitosos temas, como Lluvia y Busca el ritmo.



Tras participar de las orquestas de Leavitt y Rosario, Vega se unió a la agrupación del fenecido percusionista Louie Ramírez, con quien tuvo la oportunidad de grabar "La verdad", al lado del pianista Eddie Palmieri, un álbum el cual le premió con un Grammy.