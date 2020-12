Obama aprueba que Drake lo interprete en una película biográfica

“Es un hermano talentoso, muy talentoso. Entonces, si llega el momento y él (Drake) está listo, ya sabes”, respondió Obama.

El expresidente Barack Obama no deja de acaparar la atención de los medios de comunicación a pesar de que se van a cumplir cuatro años desde que dejó la Oficina Oval, que se encuentra al interior de la Casa Blanca.

Sin embargo, en esta ocasión no se volvió viral por un tema político, sino por una respuesta que dio en el programa 360 With Speedy Morman que se transmite por el canal de YouTube de Complex.

En esta emisión, el conductor cuestionó al expresidente en medio del icónico restaurante de comida rápida Ben´s Chill Bowl, ubicado en Washington DC, qué piensa de que el rapero Drake lo interprete en una película.

Ante la interrogante Obama, sin titubear, respondió con una sonrisa: “Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, muy talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo, ya sabes”.

Y agregó: “¿Sabes qué? Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi familia. Sospecho que Malia y Sasha estarán bien con eso”.

Y es que esta pregunta era una de las que faltaba por hacer al hombre dirigió a los Estados Unidos de 2009 a 2017, ya que hace una década, exactamente en 2010, el rapero y autor de la canción “The Motto” dijo en una entrevista con la revista Paper que sentía mucha admiración por el entonces Presidente y que estaba listo para interpretarlo en una película.

“Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Miro todas las direcciones. Cada vez que lo veo en televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las imitaciones. Lento pero seguro, no estoy en modo de estudio porque nadie me ha llamado, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él”, comentó en aquel entonces el rapero.