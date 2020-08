Nueva York anuncia la reapertura de sus museos para el 24 de agosto

Tanto los museos como otros eventos culturales podrán operar a un 25 % de su capacidad.

Por: EFE 08:00 AM / 15/08/2020

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes 14-A que los museos, acuarios y otras instituciones culturales de la región podrán volver a abrir sus puertas a partir del próximo 24 de agosto tras la constante baja tasa de infección de coronavirus que se ha registrado.



"Actividades culturales de bajo riesgo, museos, acuarios y otras artes culturales de bajo riesgo podrán reabrir en Nueva York el próximo 24 de agosto", afirmó Cuomo durante una conferencia telefónica con los reporteros.



Tanto los museos como otros eventos culturales podrán operar a un 25 % de su capacidad, y además tienen que repartir entradas que establezcan la hora de llegada de cada visitante, que deberán llevar mascarilla en todo momento.



Las boleras también podrán volver a recibir clientes a partir del próximo lunes, 17 de agosto, aunque a un 50 % de su ocupación máxima y deberán haber establecido un protocolo de limpieza y desinfección, especialmente para el material que comparte el público.



Cuomo anunció asimismo que en los próximos días publicará las normas que deberán seguir los gimnasios para volver a la actividad.



Inicialmente, los museos formaban parte de la cuarta fase de reapertura de Nueva York, que entró en efecto el pasado 20 de julio, pero poco antes de llegar a esa fecha el gobernador afirmó que las actividades de ocio en espacios interiores aun eran demasiado peligrosas.



El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) anunció a finales de junio que planeaba abrir sus puertas el 29 de agosto después de cinco meses y medio de cierre si las autoridades lo permitían, mientras que a principios de agosto el Museo de Historia Natural de Nueva York afirmó que haría lo propio el próximo 9 de septiembre.



Se espera que el Met Cloisters, otra sede que el museo tiene en el extremo norte de Manhattan, abra sus puertas poco después, aunque no se ha anunciado una fecha concreta para ello, mientras que el Met Breuer, un espacio que la institución había dedicado al arte contemporáneo de manera temporal y que pertenece al museo de arte estadounidense Whitney, no volverá a abrir.



El Met reabrirá con su exposición "Making The Met, 1870-2020", una exposición que celebra su 150 aniversario y que debía haberse inaugurado en abril, y "Jacob Lawrence: The American Struggle", con obras de ese pintor modernista.



En la actualidad, la tasa de infección de coronavirus del estado de Nueva York, donde el pasado jueves se llevaron a cabo 87.900 pruebas, se encuentra en un 0,84 %, mientras que el pasado miércoles fallecieron solo 10 personas en toda la región a causa del virus, lo que elevó el número total de muertos a 25.228.