"No te vayas" de Carlos Vives y más lanzamientos de la semana en América

Por: EFE 07:30 AM / 07/03/2020

Estas son las noticias de lanzamientos musicales, discos y conciertos más importantes de la semana en América:



1. "No te vayas", es el primer sencillo de "Cumbiana", el próximo álbum de estudio del artista colombiano Carlos Vives. La canción de amor salió acompañada de un divertido video de lo que sería "el peor día de la vida" del cantante.



2. Los cantantes Dalex, Justin Quiles y Sech estrenaron el reguetón "Perfume" en el que fusionan la base del más popular de los ritmos de música urbana con arreglos más cercanos al dance hall.



3. "Se me olvidó" es la nueva canción del exitoso cantautor mexicano Christian Nodal, con una innovadora mezcla de la base del country estadounidense, toques de rock and roll clásico de los años 50 e instrumentos de banda norteña.



4. La agrupación colombiana Morat lanzó "No termino", una canción de desamor que más allá de ser "cortavena" permite imaginar a sus fans cantando a todo pulmón en un concierto.



5. Los artistas puertorriqueños Rauw Alejandro y Farruko enlistaron a Lunay, Natti Natasha y Anuel AA para el "remix" de su éxito "Fantasía".



6. La artista urbana argentina Cazzu presentó su nuevo tema "Esquina" junto al estadounidense Eladio Carrión y el puertorriqueño Noriel.



7. Los colombianos Greeicy y Mike Bahía se apoyan en el reggaee en "Si tu amor no vuelve", un dueto tradicional que demuestra que todo no necesita ser una colaboración.



8. La cantautora colombiana Debi Nova reveló sus "Superpoderes", una canción en su estilo soul que hará parte de lo que será su próximo disco.



9. Aunque anda de gira por Estados Unidos con su primo Romeo Santos y sus amigos de Aventura, Henry Santos vuelve a sacar nueva música. Esta semana fue el turno de "Como abeja a la flor", una bachata en dueto con Alexandra.



10. El artista Alejandro Fernández transformó en una hermosa canción de mariachi "Arrullo de estrellas", el primer sencillo de un muy esperado disco homenaje a la banda de rock mexicana Zoé.



11. El artista puertorriqueño Wisin rapea a ritmo de salsa en "Boogaloo Supreme", su nostálgica y energética colaboración con Victor Manuelle.



12. Elvis Crespo y Manny Cruz se anotaron un éxito con "Imaginarme sin ti", un merengue divertido y romántico, acompañado de un tierno video protagonizado por la hija menor del cantante puertorriqueño. 13. "Mujeres" es el nuevo sencillo de Julieta Venegas y Miau Trío que relata la lucha de género que llevan a cabo las mujeres en México y el resto de América Latina.



14. Los artistas urbanos De La Guetto y Darell fusionan sus estilos y voces contrastantes en "El que se enamora pierde", un reguetón con toques de R&B.



15. El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela y el uruguayo Jorge Drexler lanzaron una inesperada colaboración con el nombre de "Loco Loquito".



16. El cantante mexicano Carlos Rivera anunció las fechas de los conciertos de su "Guerra Tour" en Estados Unidos, que incluye paradas en Los Ángeles, Miami, Washington y otras ciudades a partir del próximo 13 de abril.