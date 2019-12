No iba a esperar un príncipe azul para cumplir mi sueño de ser mamá: Sherlyn

La actriz y cantante mexicana Sherlyn anunció en su cuenta de Instagram que está esperando a su primer hijo. La figura de "Una familia con suerte" se mostró muy emocionada por su embarazo, pues es algo que deseaba “muchísimo” y, contrario a los comentarios, no fue improvisado.



En entrevista con Ventaneando, Sherlyn comentó que guardó la noticia con cautela y amor, pues “así se guardan las cosas que valen mucho”; además reveló que, aunque fue una decisión seria, complicada y valiente; no esperaría a un príncipe azul para cumplir su anhelo de ser madre.



“Era algo que deseaba muchísimo, no era algo que me saqué de la manga, lo pensé mucho y también teniendo muy en cuenta que es una decisión seria, complicada, valiente y que viene movida desde una parte que es el amor, y de una parte de decir: 'No voy a esperar a que aparezca un príncipe azul que cuando llega a lo mejor no es del azul que tú quieres', para cumplir ese anhelo tan grande que tenía en mi corazón que es ser mamá, y ahora sé que no estaba equivocada, veo que está todo el mundo muy contento con esta noticia y pues estoy feliz”, comentó la actriz.



Además, Sherlyn señaló que, para experimentar el amor de madre, no necesita un hombre; además aclaró que decidió ser mamá, no soltera, pues no renuncia al amor de una pareja, reseña el portal de Milenio.



“Yo creo que se necesita un hombre para experimentar el amor de pareja, pero no creo que se necesite un hombre para experimentar el amor de mamá. Algo que quería dejar muy claro y que se ha escuchado en las últimas horas es el ‘decidió ser mamá soltera’ y no, decidí ser mamá; el soltera es algo que puede cambiar porque yo no estoy renunciando al amor de pareja”, subrayó.

Asimismo, la actriz subrayó que solo quiere presentar a una mujer que toma decisiones sobre su maternidad y que no espera a que alguien cumpla sus sueños.



“Aquí es solamente presentarles a las mujeres a una mujer que toma decisiones sobre su maternidad y decirles que si tienen un sueño muy grande no tienen esperar a que alguien venga y se los ponga en las manos, que pueden ir y resolverlos ustedes”, declaró.