“No fui el único que sufrió abuso sexual”: revela el exmenudo Ángelo García

Por: Agencias 10:00 AM / 17/10/2020

El exintegrante de Menudo, Ángelo García, reveló en una entrevista que la serie Súbete a mi moto ya estrenada en la plataforma Amazon presenta eventos y datos “falseados” que no reflejan la realidad de la agrupación.

Ángelo García perteneció a las filas de Menudo de 1988 a 1990 y narró parte de su experiencia.

“Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado, pero yo no voy a revelar nombres porque yo no estoy emocionalmente ni mentalmente preparado para lo que puede venir después de revelar algo así, pero lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él”, dijo.

“Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: 'Qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso”, expresó al programa Ventaneando.

García denunció que “las jornadas de trabajo eran extenuantes” y aclaró aquella ocasión cuando, derivado de una mala alimentación y el estrés al que eran sometidos, sufrió una apendicitis con la que estuvo en riesgo de perder la vida en plena presentación para televisión.

“Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. (En la serie) no compartieron lo que en realidad pasó con la apendicitis, lo cuentan en la miniserie, no pasó como…no estábamos grabando la miniserie de Menudo (llamada Los últimos héroes), eso pasó en un programa de espectáculos que se llamaba Ronda (en Venezuela), que es como un Siempre en domingo para México”, expresó en la entrevista.

Ángelo reveló una cruda realidad en su vida, a manera de reflexión:

“Yo sufrí abuso sexual, yo creo que (durante) casi mi niñez entera, porque empezó a los seis y el último abuso pasó como a los 14, casi 15, fue una etapa bien grande dentro de mi vida en que aprendí del sexo en una manera incorrecta”, finalizó el cantante.