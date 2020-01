Netflix revela que 76 millones de personas vieron al menos dos minutos de "The Witcher"

La compañía dice que la serie fue vista por 76 millones de hogares.

Por: Agencias 08:22 AM / 22/01/2020

Las ganancias de Netflix para el cuarto trimestre de 2019 están aquí y también lo están los primeros números oficiales del último éxito de transmisión de Netflix, The Witcher.

La compañía dice que la serie fue vista por 76 millones de hogares, por lo que es la primera temporada de televisión más vista para Netflix. Eso está de acuerdo con la definición recientemente revelada de Netflix de "visto", que cambió de "visto el 70 por ciento de un solo episodio de una serie" a cualquiera que "eligió mirar y vio por lo menos 2 minutos"; informó The Verge.

Al explicar la nueva métrica, Netflix señala que el período de dos minutos debe ser "lo suficientemente largo como para indicar que la elección fue intencional", y dice que sigue métricas similares utilizadas por iPlayer de la BBC, YouTube y The New York Times 'medidas de visitas a la página. Pero el razonamiento detrás del cambio es obvio: para aumentar los números de espectadores, con Netflix reconociendo que la nueva métrica de dos minutos es "aproximadamente un 35% más alta en promedio que la métrica anterior".

Para poner ese número en perspectiva, dos minutos de The Witcher son menos tiempo del necesario para alcanzar los créditos iniciales del primer episodio; La apertura en frío llena de acción es casualmente dos minutos y 16 segundos de duración. Según la nueva métrica de Netflix, cualquier persona que haya visto solo la escena inicial del episodio (o el 3.2 por ciento del tiempo de ejecución total del episodio, que en sí mismo es uno de los ocho episodios) ahora se cuenta como una vista para toda la temporada. Eso también es más corto que la cantidad de tiempo que tomaría escuchar la exitosa canción "Toss a Coin to Your Witcher ", que también aparece en la serie.

Aún así, no importa cómo lo dividas, 76 millones de hogares en las primeras cuatro semanas tienen muchos ojos puestos en The Witcher, que según Netflix está "rastreando para ser nuestra mayor serie de televisión de la primera temporada". Y aparentemente eso es suficiente para que Netflix pueda invierta en el programa a largo plazo, ya que el CEO de Netflix, Reed Hastings, dijo que The Witcher es una "nueva franquicia masiva que desarrollaremos temporada tras temporada" en una entrevista de video de hoy . Fue renovado por una segunda temporada antes de que se emitiera la primera temporada, pero los comentarios de Hastings parecen indicar que será un espectáculo de varias estaciones.

La compañía también anunció que 83 millones de hogares vieron a Underground del director Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds en sus primeras cuatro semanas (usando la nueva métrica de la compañía). En comparación, Netflix esperaba que The Irishman alcanzara solo 40 millones de visitas en su primer mes , aunque eso no tiene en cuenta el aumento del 35 por ciento que obtienen los 6 números subterráneos de la nueva métrica de dos minutos.