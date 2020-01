Netflix recibe 15 nominaciones a los premios Glaad; HBO, 8

NBC, ABC y CBS recibieron cuatro cada una. Glaad anunció a 176 nominados en 30 categorías este 8-E.

Por: AP 03:22 PM / 08/01/2020

Con 15 nominaciones, Netflix lidera la lista de nominados a la 31° entrega anual de los premios Glaad, que reconocen la representación justa y precisa de personas LGBTQ en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento.

El gigante del streaming recibió nominaciones a mejor serie de drama (“The Politician”), reality (“Queer Eye”) y serie limitada (“When They See Us”, “Tales of the City”), además de tres candidaturas a mejor serie de comedia (“Dear White People”, “Sex Education”, “One Day at a Time”).

HBO le sigue con ocho menciones, mientras que NBC, ABC y CBS recibieron cuatro cada una. Glaad anunció a 176 nominados en 30 categorías este miércoles 8-E.

Las candidatas a mejor película son Rocketman, Bombshell (“El escándalo”), Downton Abbey, Booksmart (“La noche de las nerds”) y Judy. El apartado de mejor serie de drama incluye 10 candidatos, entre ellos Pose, Euphoria y Killing Eve.

En cuanto a música, los nominados a mejor artista son los raperos Lil Nas X, Young M.A y Kevin Abstract, la vocalista de Alabama Shakes Brittany Howard, el dúo de hermanas Tegan & Sara, la veterana cantautora Melissa Etheridge y los cantantes pop Adam Lambert, Kim Petras, Mika y King Princess.

Los Premios Glaad se entregarán en dos ceremonias: una en Nueva York el 19 de marzo, y otra en Los Ángeles el 16 de abril. La Estrella pop Taylor Swift y la guionista, directora y productora Janet Mock serán homenajeadas con premios especiales.