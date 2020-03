Netflix celebra el día de la mujer con el especial "Porque ella vio"

Los contenidos de esta colección han sido seleccionados por su inspiración feminista y fueron elegidos por 55 directoras y actrices

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 10:43 AM / 04/03/2020

Netflix en alianza con la ONU Mujeres anunció el lanzamiento de la colección especial "Porque ella vio", que incluye películas, series y documentales seleccionados por su contenido feminista. Las encargadas de realizar esta selección fueron directoras y actrices como Salma Hayek, Cecilia Suárez, Yalitza Aparicio y Millie Bobby Brown, entre otras.

“Esta colaboración se centra en aceptar el desafío de contar historias de mujeres y mostrar a las mujeres en toda su diversidad. Se trata de hacer visible lo invisible y de demostrar que la sociedad solo podrá prosperar si se representan e incluyen a las mujeres en la pantalla, detrás de cámara y en todas nuestras narrativas”, compartió en un comunicado de prensa Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres.

Esta colección fue creadora para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y tiene como tema central “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”.

Según la presentación de Netflix, la colección pretende celebrar las historias que marcaron a varias mujeres dentro del medio. Entre los títulos están las series y películas Inconcebible, Lionheart, Orange is the New Black y Sex Education.

Para la organización, estas producciones “han iniciado conversaciones importantes y muchas veces difíciles” sobre las mujeres y su situación en el mundo.

“La verdadera democracia es vivir en un mundo donde cada persona está verdaderamente representada. Y si nos observarnos a fondo, podremos imaginar posibilidades infinitas para nosotras mismas y para las demás”, afirmó la actriz Laverne Cox, una de las protagonistas de Orange is the New Black.

Se puede acceder a los contenidos de esta colección a través del navegador escribiendo "Netflix.com/BecauseSheWatched" o en escribiendo en el buscador de la aplicación “Porque ella vio”. Cada título estará marcado con el nombre de la actriz o directora que lo eligió.

“Aún nos queda un largo camino hacia la igualdad, pero esperamos que, al reconocer el talento femenino de todo el mundo, más mujeres se animen a contar sus historias y eleven esa cifra cada vez más”, comentó en el comunicado de prensa Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California (USC).