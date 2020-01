Netflix alcanzó alrededor de 8.8 millones de suscriptores en los últimos tres meses

Según el gigante de streaming, la membresía creció tanto a nivel mundial como en los EE. UU.

Por: Agencias 01:33 PM / 22/01/2020

Incluso con los lanzamientos de alto perfil de Disney + y Apple TV Plus el otoño pasado, Netflix agregó más suscriptores de lo esperado en los últimos tres meses de 2019. Sus resultados del cuarto trimestre publicados muestran que la compañía continuó creciendo, incluso como una avalancha de nuevos servicios de transmisión enfoque y los competidores comienzan a lanzar series exitosas; informó The Verge.

Según Netflix, la membresía creció "tanto a nivel mundial como en los EE. UU. Año tras año". Netflix informa que ahora tiene más de 167 millones de suscriptores pagos y que agregó alrededor de 8.8 millones de suscriptores en los últimos tres meses. Eso fue aproximadamente la misma cantidad de suscriptores que Netflix agregó en el cuarto trimestre de 2018, y una buena cantidad por delante de los 7,6 millones de suscriptores que la compañía estaba pronosticando.

Sin embargo, la compañía reconoció que sus aumentos de precios anunciados en enero pasado y los lanzamientos de otros servicios de transmisión pueden haber afectado el crecimiento en los Estados Unidos y Canadá, donde agregó solo 550,000 suscriptores. Eso es menos que los 610,000 suscriptores que agregó en el tercer trimestre de 2019 y menos que los 1.75 millones de suscriptores agregados en el cuarto trimestre de 2018.

Netflix también pronostica que en el primer trimestre de 2020 agregará 7 millones de suscriptores, lo que será considerablemente menos que los 9.6 millones de suscriptores que agregó en el primer trimestre de 2019. La compañía dice que esto se debe a "niveles de abandono ligeramente elevados estamos viendo en los Estados Unidos ".

Dado que el gigante alimentado por Baby Yoda que es Disney + solo está disponible en los EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, no es del todo sorprendente que hasta ahora no haya tenido un efecto masivo en el crecimiento de suscriptores de Netflix. Y Disney + no llegará al Reino Unido y a otros mercados de Europa occidental hasta el 24 de marzo, o Bélgica, los países nórdicos y Portugal hasta más tarde en el verano de 2020.

Apple TV Plus tiene más alcance que Disney +, ya que está disponible en más de 100 países, pero no ha tenido un gran éxito como The Mandalorian de Disney. Y otros competidores aún están lejos: HBO Max no se lanzará hasta mayo de 2020 , mientras que Peacock de NBC no se lanzará hasta el 15 de julio , por ejemplo. Y ninguno de los servicios de la competencia tiene la huella de 190 países de Netflix todavía, por lo que aún puede pasar un tiempo antes de que veamos si alguno de ellos realmente puede quitarle a los suscriptores de Netflix a largo plazo.

En las ganancias de hoy, Netflix también compartió algunas cifras sobre su contenido, incluyendo que 76 millones de hogares han visto al menos dos minutos de The Witcher .