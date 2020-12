Neguito: “Comparto el premio con los zulianos; Danelo, qué grande sois”

Me quito el sombrero ante la creatividad, la lírica y la musicalidad de las 15 gaitas, señaló el gaitero desde los EE UU.

Por: Agencias 01:00 PM / 16/12/2020

Feliz y agradecido se describe el cantautor Neguito Borjas, ganador, el viernes 11-D, en el festival gaitero regional. Dijo que el premio alcanzado, con el tema El Zulia y su humanidad, interpretado por Danelo Badell, lo comparte con los hijos de esta tierra.

En mensaje publicado en sus redes, el artista, nacido en Cabimas, expresó desde los EE UU: “Quiero públicamente declarar mi alegría y emoción por haber podido participar y haber sido premiado en el festival (…) Dicho evento ha demostrado ser un motivador y propulsor de nuestra Gaita Zuliana en estos momentos donde no es un secreto que la transculturación y la no difusión de la misma no se hace todo el año en todas las emisoras a nivel Nacional, excepto muy pocos programas en el Zulia que la difunden todo el año (…).

Quiero declarar mi afecto admiración y respeto a todos los compositores que de igual manera también fueron ganadores en ese festival. Confieso que fui sorprendido y me emocioné cuando me informaron que El ZULIA Y LA HUMANIDAD (gaita con la que participé) había sido la gaita ganadora (…) Me quito el sombrero ante la creatividad, la lírica y la musicalidad de las 15 gaitas (…) mostramos y compartimos amistosamente nuestro sentir inspirador para que el mundo conociera nuestra Gaita como cultura musical zuliana.

Felicito y abrazo a mi querido y admirado @danelobadelloficial quien interpretó mi gaita , que grande sois mi hermanito te quiero!!”.

(…) “A mi amado pueblo Zuliano gracias por su abrazo su amor y querencia por su gaita ....finalizo diciendo que comparto este premio con todo mi amado pueblo bendiciones a todos. ..." LA GAITA NO HA MUERTO NI MORIRÁ”.

Borjas agradeció, de igual manera, a la Gobernación por defender y proyectar la gaita y motivar a los compositores. Dejó palabras de reconocimiento al jurado, coristas, Secretaría de la Gaita y a su titular, Ramón Soto Urdaneta, “quien demostró nuevamente su calidad y estatura como un gran animador y comunicador social”.